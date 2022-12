Cristiano Malgioglio e i suoi tre figli segreti | La confessione inaspettata

Cristiano Malgioglio è un cantautore, paroliere e personaggio televisivo molto amato dal grande pubblico, con alle spalle una carriera a dir poco sfavillante e di tutto rispetto. Quello che forse non tutti sanno, è che padre di tre figli segreti. Ecco di chi si tratta

Cristiano Malgioglio ha cominciato la sua sfavillante carriera come autore di canzoni indimenticabili, per alcuni dei cantanti italiani più famosi.

Cristiano Malgioglio: una carriera straordinaria

È infatti autore di brani che resteranno nella storia come Ancora Ancora Ancora di Mina. Spesso è in tv dove lo vediamo nelle vesti di opinionista oppure di giudice in qualche trasmissione come Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Ha preso parte in qualità di concorrente, per ben tre volte al Grande Fratello Vip, ed è stato amatissimo dal pubblico.

D’altronde non si può negare che la simpatia di Malgioglio sia decisamente travolgente. Nonostante il suo essere sempre allegro, esuberante, pieno di vita, c’è una parte della sua esistenza che è piuttosto privata e non nota al grande pubblico.

Dicevamo, tuttavia, che Malgioglio è stato per tre volte tra i protagonisti del Grande Fratello Vip.

Nello specifico, ha preso parte alle edizioni 2015, 2017 e nel 2020. In tanti, grazie alla sua partecipazione alle tre edizioni del reality show, avevano potuto conoscerlo meglio per le sue qualità e simpatia, apprezzandone lo spirito allegro, le battute divertenti, i suoi aspetti un po’ più bizzarri. L’autore di canzoni di grandissimo successo è diventato un personaggio amatissimo nel reality di Canale 5, anche se non è mai riuscito ad arrivare in fondo.

Per quel che concerne l’edizione 2020, ha avuto modo di stare nella casa e rallegrare coinquilini e telespettatori, per poi perdere al televoto con Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Ma nella vita del paroliere e personaggio televisivo, non c’è soltanto il mondo dello spettacolo, ma molto altro. Malgioglio ha infatti fatto una importante confessione: ha tre figli.

I figli del paroliere

Intervistato da Visto, il cantante, paroliere e opinionista, ha svelato che si occupa di tre giovani cubani mantenendoli a distanza. La più piccola dei tre si chiama Omara e a lei, in particolare, Malgioglio è molto legato. Oltre a Omara, ci sono anche William e Riccardo.

L’uomo si è preso cura di loro già molti anni or sono, ma non ne ha mai voluto parlare in pubblico. «Ora sono adulti, sono fiero di averli aiutati a crescere. Non li ho adottati, ma li considero figli miei», ha detto il cantante, asserendo che spesso va a Cuba per vederli.