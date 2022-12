Incredibile, non farti scappare questa occasione-risparmi e guadagni più soldi

E’ un’ occasione imperdibile e non durerà per molti giorni; opportunità di risparmiare guadagnando degli interessi!

Il più delle volte ci vengono proposti investimenti o facili guadagni ma bisogna fare attenzione a chi fa queste operazioni e soprattutto a chi si affidano i nostri risparmi accantonati, il più delle volte, con sacrificio.

In questo caso possiamo stare tranquilli perché la proposta arriva da un Ente che tutti conosciamo bene e con cui la gran parte della popolazione ha a che fare ogni giorno. Stiamo parlando di Poste Italiane.

La grande opportunità con Poste Italiane

Poste Italiane ci danno sicurezza e con tranquillità ogni giorno, milioni persone, fanno operazioni e affidano i loro soldi a questo Ente Pubblico che dal 1862 opera nel servizio pubblico. Le nostre Poste hanno a disposizione una vasta gamma di prodotti per gli investimenti e per il risparmio per ogni esigenza dei propri clienti.

Oltre a tutti i servizi per i pagamenti, Poste ha una serie di servizi on line che soddisfano ogni esigenza del cittadino compresi appunto, gli investimenti e il risparmio. A questo proposito, chi sottoscrive un Libretto Smart entro il 20 Dicembre 2022, ha diritto ad una super offerta: Supersmart Premium 270 giorni.

Cos’è e come funziona l’ offerta di Poste Italiane

Moltissimi clienti di Poste, hanno un libretto postale, uno strumento tradizionale che ha avuto un grande successo nell’ ambito del risparmio dei clienti. Oggi, con l’ era tecnologica, il tradizionale “Libretto di risparmio“, quello che le nonne aprivano alla nascita dei nipotini, quello su cui si metteva parte dello stipendio per non spenderlo tutto, si veste di modernità e sta al passo con i tempi pur rimanendo e mantenendo la sua semplicità e trasparenza.

Con l’ era telematica, anche il libretto postale ha subito la “dematerializzazione” divenendo “Libretto Smart“. Grazie a questa trasformazione, si possono seguire tutte le operazioni in tempo reale sul portale o sull’ applicazione.

L’ offerta attuale di Poste Italiane, “Super Smart Premium” viene applicata soltanto alla nuova liquidità con un minimo di accantonamento di 1000 euro alla sottoscrizione. I risparmi frutteranno un rendimento del 3% lordo per una durata di 270 giorni. Come abbiamo detto, l’ offerta sarà valida fino alla data del 20 Dicembre 2022, attivabile su: poste.it, applicazione BancoPosta o presso gli uffici postali.

Poste Italiane sono una sicurezza per i loro clienti ed un punto di riferimento per il risparmio e per gli investimenti senza troppi rischi; cogliamo al volo questa opportunità che poste concede come “Regalino Natalizio” ai cittadini.