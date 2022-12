Sabrina Salerno infiamma i follower su Instagram: fan impazziti

Uno scatto con indosso una maglietta blu che mette in risalto le sue forme fa impazzire totalmente i suoi fan, estasiati da tanta bellezza.

Basta una maglietta blu alla bellissima Sabrina Salerno, famosa showgirl e cantante, per far impazzire letteralmente i suoi fan. Su Instagram, dopo aver postato lo scatto, i follower si sono scatenati con i commenti più disparati. Ma andiamo con ordine.

Sabrina Salerno: una carriera sfavillante

La showgirl e cantante, che oggi ha 54 anni, è tuttora amatissima dai suoi follower. Salerno ha riscosso grandissimo successo negli anni’80, dopo che a scoprire il suo gran talento fu Claudio Cecchetto. Si fece conoscere al grande pubblico solo facendosi chiamare Sabrina, cantando musica disco italiano, e facendo impazzire i fan anche per il suo fisico (tuttora) scolpito.

Il successo l’ha portata in tutta Europa con gli LP Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop. Indimenticabili i singoli Sexy Girl e Boys. E Boys, soprattutto, riuscì a classificarsi terzo nella hit inglese, facendo sì che Sabrina fosse tra i pochissimi cantanti italiani a essersi riusciti a piazzare ai primi posti.

Salerno ha anche preso parte, come attrice, a film e spettacoli teatrali. Le vendite dei suoi dischi furono elevatissime, ben 20 milioni di dischi, posizionando tra i cantanti italiani che hanno avuto più successo.

Sabrina Salerno: fan incantati

Le basta postare uno scatto su Instagram per far alzare nettamente la temperatura tra i suoi follower e provocare un vero e proprio incendio d’affetto per lei. Nel suo ultimo post, indossa una sexy maglietta blu che mette in evidenza le sue forme prosperose oltre a suscitare commenti molto belli da parte dei suoi follower, che non perdono occasione per mostrare tutta l’adorazione che nutrono nei confronti della loro beniamina.

E così, tra i commenti più belli degli utenti, oltre a chi, naturalmente, si complimenta con lei per l’ottima scelta del look e non se lo fa ripetere due volte nel dirle che è bellissima, c’è anche chi si mostra nostalgico per le sue canzoni e i suoi concerti, incitandola ad organizzare un nuovo evento:«Vorrei un concerto con tutti i tuoi brani più recenti…Colour me, Erase & rewind, Voice ….un unico concerto, una sola data per i veri fans in un bel teatro 😍. Pagheremmo qualsiasi prezzo», scrive un utente.

E sull’outfit, qualche altro utente, dopo averle fatto i complimenti, scrive:«Questi outfit […]. Anche altre cercano di replicare ma come te nessuna mai!», chiosa l’utente.