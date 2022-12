Depurarsi prima delle feste natalizie: come fare detox

Ogni anno, prima delle feste, c’è bisogno di fare un detox, di depurarsi. Ecco quali alimenti potresti mangiare per disintossicarti e prendere energia

Le feste natalizie stanno ufficialmente per cominciare, e come al solito ci sarà un clima allegro e soprattutto le tavole saranno imbandite per celebrare il Natale e il Nuovo anno.

Detox: che cos’è e perché è importante

Dato che anche quest’anno si prevedono grandi “abbuffate”, sarebbe meglio fare un detox preventivo, per non averne necessità in seguito. Un detox è una sorta di “pulizia” corporea, che serve a disintossicarsi, nutrendosi in modo sano. Come riporta Donna Moderna, a detta di Marco Montagnani, maestro taoista ed esperto di medicina cinese, è molto importante conservare il proprio corpo pulito, altrimenti si può incorrere in una intossicazione che si verifica progressivamente e che a lungo andare, oltre a portare a un aumento di peso, cellulite, e anche a tendere a stare in uno stato di depressione, può spianare la strada anche a malattia di una certa gravità. Ecco perché il detox è importante.

Detox: quali cibi mangiare

Il digiuno non serve, in quanto è importante nutrirsi di alimenti che facciano bene al fegato. Nello specifico, è possibile scegliere cibi soprattutto di genere vegetale, tra cui cereali, legumi, verdure di stagione, in particolare verdure amare che fungono da stimolo per l’attività epatica. Tra queste, si possono prediligere cavolo nero, erbette, cicorie, cime di rapa, broccoli, ecc. Molto importanti sono anche i carciofi.

Nello specifico, i carciofi hanno al loro interno due importanti proprietà, ossia cinarina e cinaropicrina, che sono antiossidanti di una certa potenza che possono facilitare lo svuotamento della bile e il processo di disintossicazione del fegato, riducendo transaminasi, trigliceridi e colesterolo che fa male.

Consumare anche pesce, olio extravergine di oliva, avocado (che è utile per depurare il fegato), frutta secca (ad esempio 2/3 mandorle o nocciole che possono costituire un ottimo spuntino). Questi alimenti contengono omega 3 e danno una grossa mano alla depurazione, combattendo lo svilupparsi di infiammazioni.

Ottimo anche il consumo di uova, perché non vanno ad affaticare i reni e supportano l’attività del fegato. Dunque, potreste preparare dei prelibati piatti come tortini di riso integrale con broccoli, porri e curcuma, oppure della pasta, sempre integrale, condita con carciofi, limone, prezzemolo, un po’ d’aglio. Molto buona anche una zuppa composta da lenticchie rosse al limone e curcuma.

Ci si può davvero sbizzarrire. Montagnani, a proposito di detox, ha specificato:«In un detox efficace non solo mangi, ma impari a mangiare meglio. Confinarsi in diete estreme, povere di nutrienti, rischia di deprivare l’organismo e comprometterne le difese. Al contrario, disintossicarsi serve a potenziare l’efficienza immunitaria e metabolica».