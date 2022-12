Pazzesco come assomiglia al padre calciatore e non immaginereste mai chi è sua madre

Figlio di due personaggi celebri nel mondo dello spettacolo e dello sport ma non direste mai che è il figlio della famosa conduttrice, è la versione piccola del padre calciatore.

Lei, un noto volto della televisione italiana, sempre impegnata in trasmissioni diverse di successo, molto seguita dal pubblico per la sua spigliatezza e simpatia. Non è solo una conduttrice, la sua carriera vanta esperienze nel mondo della moda come modella, scrittrice e speaker radiofonica.

Conosciamo insieme questa Signora

Il personaggio che abbiamo brevemente descritto è la simpatica e bella Paola Perego. Inizia la sua carriera come modella per poi cimentarsi come conduttrice e da subito va alla grande. Conduce programmi di punta passando dalla Rai a Mediaset raggiungendo sempre grande successo.

Il Talk show su Raidue “Il Filo Rosso” è stato di recente il suo ultimo lavoro, attualmente per la pausa di fine stagione, la Perego si è presa una vacanza con la sua famiglia; finalmente si gode un po’ di relax con i suoi figli Giulia e Riccardo; a proposito del figlio se non lo avete mai visto rimarrete di stucco: la somiglianza con il padre è incredibile. Il celebre padre è un ex calciatore.

Le relazioni di Paola Perego

La conduttrice a metà degli anni ’80 ha conosciuto ed ha cominciato una relazione con il calciatore Andrea Carnevale con cui si è sposata poco dopo. Dalla loro unione, sono nati due figli, Giulia e Riccardo. Purtroppo il loro matrimonio dopo circa dieci anni è naufragato e, nonostante la decisione della separazione, sia stata decisa dalla Perego come ha raccontato in un intervista, il periodo è stato molto difficile e doloroso sia per lei che per i ragazzi.

Attualmente la conduttrice ha un compagno, Lucio Presta, manager e produttore televisivo. La coppia dopo undici anni di relazione è convolata a nozze nel 2011. Sono molto affiatati e, da quello che ha raccontato la Perego in alcune interviste, lui l’ ha aiutata a superare il periodo post divorzio e a superare gli attacchi di panico con cui ha convissuto per trent’anni.

Questo secondo matrimonio, continua a raccontare la conduttrice, è completamente diverso da quello con il suo ex; il suo attuale marito, la sa ascoltare, la comprende e non la giudica; quando era sposata con il calciatore erano molto giovani ed il loro rapporto non era così maturo. La Perego ama moltissimo suo marito e più volte ha dichiarato che è stato ed è l’uomo più importante della sua vita…a parte il figlio! e, a proposito del figlio, conosciamolo meglio.

Cosa fa Riccardo Carnevale

Riccardo Carnevale, figlio del calciatore Andrea Carnevale, ha 25 anni ed è nato a Roma; è un ragazzo riservato infatti, neanche sui social traspare la sua vita privata. Sappiamo che ha fatto della sua passione il suo lavoro, è un DJ e producer. Su Instagram si fotografa spesso con i suoi tantissimi amici e con il suo adorato cagnolino. Un’ altra sua grande passione dopo la musica è quella dei Viaggi. Fidanzate? per ora non si sa nulla!

Paola Perego, nonostante il divorzio è rimasta in buoni rapporti con l’ ex marito facendo si che i figli mantenessero sempre un ottimo rapporto con il padre; la famiglia allargata, va a gonfie vele e nel 2018, grazie alla figlia Giulia, Paola è diventata nonna.