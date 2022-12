Messaggio temporaneo su Whatsapp: come inviarlo, e per cosa si usa

Whatsapp permette di inviare in una chat individuali o di gruppo dei messaggi temporanei, che dopo un periodo stabilito, si cancellano. Ecco di che cosa si tratta

Whatsapp è un’app di messaggistica ricca di interessanti funzioni. Oltre alle funzioni classiche, quali scambio messaggi scritti e audio, videochiamate, telefonate, ecc., c’è anche un’altra opzione, ossia quella di poter inviare messaggi temporanei.

Messaggio temporaneo Whatsapp: che cos’è

Un messaggio temporaneo Whatsapp è un messaggio che dopo un tempo prestabilito a scelta dell’utente, si autodistrugge. È una funzione che serve, nello specifico, ad avere più privacy e che può essere usata oppure non usata a proprio piacimento. Ma come si fa a mandare un messaggio temporaneo?

È molto semplice. Ci sono delle impostazioni apposite per cui questo genere di messaggi avranno una durata di 24 ore, 7 giorni, o 90 giorni da quando vengono inviati. Oltre il limite stabilito, non saranno più visibili in chat, in quanto si autodistruggeranno.

Generalmente lo scopo del loro utilizzo è quello di impedire che info o contenuti sensibili possano restare nella chat in cui li si invia. È possibile decidere di inviare messaggi effimeri per ogni chat oppure solo per una serie di conversazioni, ma prima di fare tutto ciò bisognerà attivare la funzione.

Nelle chat singole, tutti e due gli interlocutori possono attivare o disattivare i messaggi temporanei, e questo è possibile anche a tutti coloro che partecipano a una chat di gruppo.

È comunque importante sapere che anche se i messaggi temporanei scompaiono dopo un tot di tempo, chiaramente una persona può sempre fare uno screenshot di quei messaggi, inoltrarli e inviarli prima che scompaiano dalla chat. Ecco perché è importante inviare contenuti sensibili solo a contatti fidati, con questa modalità.

Attivare i messaggi temporanei per ogni chat

Per attivare i messaggi temporanei per ogni chat, è necessario andare su Whatsapp > Impostazioni >Privacy>Timer Predefinito Messaggi>Scegliere una durata del messaggio tra quelle proposte.

Ora, foto e video che si scaricano sulla suddetta app di messaggistica, vengono scaricati in automatico nella galleria in cui sono raccolte le foto. Se i messaggi effimeri sono attivi, questi file multimediali resteranno sì in chat per un tot di tempo, ma si salveranno in automatico sul cellulare se sono attivate le impostazioni di download in automatico. Ergo bisogna disattivare il download automatico tra le impostazioni di Whatsapp, cliccando su “Spazio e Dati”.

Inviare messaggi temporanei con iPhone

Dopo aver aperto Whatsapp, cliccate sulla chat in cui volete mandare il messaggio temporaneo, poi nome contatto e poi cliccate sulla voce: “Messaggi effimeri”. Infine, premere “Continua” (se vi viene chiesto). Scegliere il tot di tempo dei messaggi da inviare in chat: 24 ore, 7 giorni, 90 giorni.

Se volete disattivare i messaggi effimeri, sempre dopo l’apertura di Whatsapp, aprite la chat dove volete mandare il messaggio, cliccate sul nome contatto, poi andate su Messaggi effimeri, poi su Continua (se vi viene chiesto) e infine cliccate su NO.

Inviare messaggi temporanei con Android

Per Android, il procedimento è il seguente: aprite whatsapp, poi cliccate sul nome del contatto, poi su Messaggi effimeri, poi Continua (se vi viene chiesto), scegliere la durata del messaggio, scegliere la chat in cui attivare la funzione, cliccare su icona convalida, e poi su Fine.

Infine, per disattivarli, aprite whatsapp, poi cliccate sul nome del contatto, poi su Messaggi effimeri, poi Continua (se vi viene chiesto), cliccare su NO, scegliere la chat in cui disattivare la funzione, cliccare su icona convalida, e poi su Fine.

Inviare messaggi temporanei su chat gruppo

Nelle chat di gruppo, qualunque membro può attivare messaggi temporanei. Gli amministratori possono fare una modifica alle impostazioni del gruppo per far sì che solo a loro spetti attivare tale funzione. Tuttavia, per inviare un sms effimero in una chat di gruppo il procedimento è questo:

Aprire chat gruppo WhatsApp

Fare click su nome gruppo

Fare click su “Messaggi effimeri”

Se vi viene chiesto, premere “Continua”

Scegliere la durata dei messaggi temporanei

Scegliere chat in cui si vuole attivare funzione

Per disattivare questi messaggi su un gruppo: