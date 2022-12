Whatsapp: novità su fotocamera e messaggi all’interno dei gruppi

Whatsapp sta inserendo una serie di funzioni tutte nuove nell’app di messaggistica per Android: un modo più veloce per accedere alla fotocamera dell’app e una modifica all’interno delle chat di gruppo. Ecco di cosa si tratta

Whatsapp sta mettendo in campo una serie di funzionalità nuove nell’app per Android, un modo per accedere più velocemente alla fotocamera dell’app e una piccola modifica all’interno delle chat di gruppo. Il team dell’app di messaggistica tra le più famose al mondo, sta inoltre promuovendo nuove funzioni utili per chiamate in gruppo e messaggi sullo Stato.

Whatsapp: le novità

Un nuovo link posto nella barra in alto consente di accedere in modo molto più veloce alla fotocamera Whatsapp per poter ottenere immediatamente un video oppure un’immagine, aggiungere un titolo e cambiarlo, e anche scegliere con chi si vuole condividere un determinato contenuto.

Diversamente da quanto occorreva in precedenza, per i contatti sconosciuti all’interno di un gruppo, il nome utente adesso è marcato come primario e quindi è maggiormente visibile dato che si trova a sinistra rispetto al numero di cellulare sito nel fumetto della chat.

Morale della favola, è molto più semplice distinguere i messaggi di contatti che non si conoscono dentro una chat di gruppo.

Si tratta di un cambiamento rilasciato ad alcuni beta tester di Whatsapp e che sarà accessibile per parecchi utenti prossimamente. Sono in corso di promozione, da parte dell’app di messaggistica, nuove funzioni per chiamate in gruppo e messaggi di stato tramite carosello in una nuova chat che compare all’interno della scheda del proprio stato.

Altra novità: cercare messaggi con data

Ma le novità non si fermano qui, dato che Whatsapp è un’app ricca di costanti cambiamenti in meglio. A breve sull’app di messaggistica si potrà ricercare un messaggio giunto in chat individuale o di gruppo solo scrivendo la data in cui lo abbiamo ricevuto e non solo cercando quel messaggio tramite una parola chiave.

A farlo sapere, gli esperti di WABetainfo. Si tratta di una funziona ancora in prova, ma a breve dovrebbe essere rilasciata. Questa nuova funzionalità andrebbe a facilitare la ricerca di conversazioni che desideriamo rileggere.

Questo nuovo modo di cercare le conversazioni che ci interessa rileggere permetterà di ricercare messaggi, foto, video, link, vocali, testi, documenti a seconda della data in cui sono stati mandati oppure ricevuti. Sarà sufficiente scrivere nella barra “cerca” della chat la data a cui siamo interessati e poi inserire la parola chiave. Poi si clicca su “vai” e whatsapp mostrerà le conversazioni.