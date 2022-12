Truffe Assicurazioni RCA, polizze false sul mercato- fai un controllo, potresti essere scoperto

Trovati nuovi siti online truffaldini dove si vendono polizze auto false, la notizia arriva dall’ IVASS con un comunicato del 25 novembre.

Sui siti online troviamo una gran quantità di offerte di prodotti assicurativi fra cui le “polizze di responsabilità civile auto”. Molti automobilisti, negli ultimi anni, hanno optato per le polizze vendute sul web questo perché si è alla continua ricerca dell’ affare, del prezzo più basso.

Come dare torto a tutti coloro che avendo trovato un prezzo molto competitivo lo hanno scelto seppur non conoscendo la compagnia che lo proponeva? I premi delle polizze auto negli ultimi anni hanno subito delle impennate per non parlare di coloro che si assicurano cominciando con una classe di merito alta.

Ecco che entrano in scena i furfanti che adattano i siti e li rendono molto interessanti agli occhi degli automobilisti che, di anno in anno, sono sempre in cerca del prezzo più basso. Con i nuovi sistema di ricerca, gli operatori del settore, parliamo di tutte quelle compagnie assicurative che hanno sempre avuto agenzie sparse sul territorio, si sono organizzati con piattaforme on line per adeguarsi alle richieste dei consumatori e offrire così prezzi speciali avendo abbattuto parte dei costi fissi di agenzia.

Purtroppo in questo settore si sono create realtà di malfattori che, approfittando della necessità di risparmiare degli utenti, vendono false assicurazioni che i malcapitati acquistano inconsapevolmente rimanendo, chiaramente per legge scoperti. Questo significa che, in caso di incidente, la falsa compagnia non provvederà a risarcire il danneggiato, lasciandoci in un mare di guai.

Questa situazione è stata fatta presente dall’ IVASS, (l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), il 25 novembre con un comunicato apparso sul portale istituzionale dove vengono segnate di volta in volta le notizie sui siti irregolari.

Elenco dei siti segnalati dall’ IVASS

https://aronabroker.it;www.filippi-broker.it;ù

https://facileassicura.oneminutesite.it;

https://www.assicurativeloce.it;

https://www.gabettiassicurazioni.com;

https://padovanibroker.com;

https://www.assicurazionibozza.it;

https://www.assicurasemplificata.it;

https://www.bene-assicurazioni.com;

https://assicurazionionline.mozellosite.com;

https://profesionalbroker.wixsite.com/website;

https://www.polizzasemplice.net;

https://primapreventivo.it;

https://www.broker-online.eu;

https://servizieassistenzarcagmail-com.webnode.it;

;https://verassicurasempre.webnode.it;

https://disaassicurazioni.net;

www.cronobroker.com.

www.filippi-broker.it

L‘Ivass raccomanda sempre ai consumatori di prestare molta attenzione ai siti online, alle polizze proposte via internet o telefonicamente soprattutto, se si tratta di coperture RCA temporanee.

Regole da seguire nella scelta della Compagnia Assicurativa

Prima di tutto dobbiamo verificare che la Compagnia che stiamo scegliendo per la copertura della responsabilità civile della nostra auto, sia fra le imprese autorizzate ad operare nel settore; sul portale si trovano gli elenchi delle Agenzie autorizzate ad operare e poi c’è il Rui, (Registro Unico Intermediari assicurativi) e ancora, l’Elenco degli intermediari dell’UE.

Un elemento molto importante, che è campanello d’ allarme nel farci riconoscere una falsa copertura, è il metodo di pagamento; mai una compagnia assicurativa, può far uso di carte prepagate o ricaricabili per farsi accreditare il pagamento del premio assicurativo, non sono regolari come pure i versamenti fatti a favore di soggetti, che non sono inseriti nei registri suindicati.

Nel caso in cui si dovesse incappare in questi falsi siti, la polizza stipulata non avrà valore, di conseguenza non darà la copertura assicurativa e quindi non si potrà circolare; necessariamente bisognerà stipulare un nuovo contratto con una vera compagnia di assicurazioni, purtroppo, pagando nuovamente la rata di copertura.