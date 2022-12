Netflix, come scoprire se qualcuno sta utilizzando il tuo account

C’è una nuova funzionalità, su Netflix, che consente di scoprire chi sta usando i profili che ci sono nel tuo account, da quale luogo e l’ora in cui hanno eseguito l’accesso.

Netflix ha deciso di introdurre una nuova funzionalità che consente di scoprire chi ha avuto accesso al tuo profilo o ai profili che puoi creare nel tuo account Netflix, quali profili vengono usati e, cosa più importante, se c’è qualcuno che usa il tuo account e non è autorizzato.

La nuova funzione

Questa funzione, in sé non è una novità assoluta, in quanto c’è già, ma il colosso dello streaming intendeva approfondire ulteriormente la verifica utenti sui loro profili. Come ben si sa, un account Netflix può arrivare a creare fino a un max di 5 differenti profili, in modo che vari membri di una famiglia, per esempio, possano guardare ciò che desiderano a seconda dei loro gusti personali.

Tuttavia, l’opportunità di creare più profili viene usata anche con altre mire, tant’è che diversi utenti condividono l’account con amici e sconosciuti e in quel modo ci si divide anche il costo dell’abbonamento.

Fino a questo momento, Netflix non ha fatto nulla per impedire che gli account venissero usati impropriamente, ma le cose stanno per cambiare. Il colosso dello streaming, infatti, ha deciso di monetizzare la condivisione degli account e bloccare, al contempo, anche la condivisione delle password.

Scoprire chi accede al tuo account Netflix

Se qualcuno accede al tuo account Netflix ma non è autorizzato a farlo, puoi scoprirlo in modo molto semplice. Se accedi al pannello di controllo, ti troverai davanti una tabella in cui sono elencate le diverse connessioni e diverse info utili, tramite cui potrai scoprire:

utente scelto per la connessione

da dove hai eseguito l’accesso

l’ultima volta che hai visto una serie, un film ecc. su Netflix

dispositivo da cui hai eseguito il tuo accesso

Indirizzo IP da cui ti stai collegando

Essendo a conoscenza di tutta questa lunga serie di particolari, ti sarà più semplice individuare chi può entrare nel tuo account Netflix per vedere contenuti, soprattutto se è una persona che non dovrebbe avere accesso.

Ma non è tutto, perché in effetti non basta sapere tutto ciò per impedire a qualcuno di accedere di nuovo al tuo profilo. L’altra operazione che devi compiere è quella di cambiare password, sennò eseguirà di nuovo l’accesso al tuo profilo. Da inizio 2023, Netflix metterà in campo nuove norme per combattere la condivisione delle password.