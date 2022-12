Postepay Natale 300€, ecco a chi è riservato il bonus e come averlo

Natale è alle porte e con l’occasione, Poste Italiane rilascia un nuovo bonus 2022, un mega dono da 300€ per alcuni clienti. Attenzione, perché scade il 31 dicembre 2022. Scopriamo insieme di che cosa si tratta

Manca pochissimo al Natale, e Poste Italiane ha pensato a un nuovo bonus Natale, ossia l’opportunità di ottenere un dono da 300 euro. Ma di cosa si tratta e come fare per ottenerlo?

Postepay Natale 2022: in cosa consiste il bonus

Il bonus è strettamente legato al Postepay Cashback, che ha ottenuto molto successo tra i consumatori. Sarà possibile usare tale strumento entro il prossimo 31 dicembre. Ergo, ad avere il beneficio sono coloro che usano la Postepay per effettuare le spese giornaliere, ma non solo.

Questo Natale, tra le tante iniziative a favore delle famiglie non poteva di certo non esserci Poste Italiane. I clienti possono fare spese natalizie e poi ricevere un premio. È un meccanismo, quello utilizzato da Poste Italiane per il bonus Natale, che somiglia molto al cahsback di Stato.

Si tratta di un sistema che si è rivelato vincente, al punto che Poste Italiane ha messo in atto il Postepay Cashback con l’uso della Postepay in negozi convenzionati. Il Postepay Cashback resterà attivo fino al 31 dicembre di quest’anno.

Come attivare il Postepay Cashback

Per attivarlo, basta fare una spesa da 10 euro. I requisiti che consentono di ricevere un bonus abbastanza consistente fino a 300 euro sono svariate, e nella pagina che riguarda il Postepay Cashback ci sono diverse delucidazioni sui servizi legati all’uso della Postepay per questa particolare iniziativa.

È importante rammentare che il valore max che Poste Italiane offre come cashback è di 10 euro al giorno. Ergo, si tratterebbe di circa 300 euro che si possono ottenere sulla spesa entro fine anno. Ecco le condizioni che sono riportate sulla pagina del postepay cashback per capire come e dove:

«3 euro di cashback per ogni transazione con Codice Postepay e transazioni con Paga con Postepay in App PostePay da Esselunga; 1 euro di cashback in caso di transazione con Paga con Postepay in App Eni Live e per transazioni da IP in App Postepay e per i rifornimenti di carburante Paga con Postepay in App ClubQ8».

Usando il Codice Postepay, i pagamenti vengono eseguiti in modo velocissimo e soprattutto sicuro. Per pagare, basta inquadrare con App Postepay oppure con App BancoPosta, il Codice QR che si trova presso i negozi convenzionati. La mappa dei negozi convenzionati si trova sull’App Postepay.

Usando il Codice Postepay per pagare, avrai un regalo tramite accumulo del premio in cashback. Non fanno parte del beneficio le transazioni eseguite negli Uffici Poste Italiane, mente il Codice Postepay può essere usato nelle tabaccherie punto LIS.