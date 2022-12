Tredicesima e bonus 1000 euro a dicembre: ecco chi avrà un dono dall’azienda

Un’azienda italiana ha deciso di fare un grosso dono di Natale ai propri dipendenti: tredicesima + bonus da 1.000 euro. Ecco qual è l’impresa

Il mese di dicembre è il mese dedicato alle Feste Natalizie, in primis, in cui si ricorda e si celebra la nascita di Nostro Signore, e poi è anche il mese dei doni, dei gesti fatti con il cuore. Un’atmosfera magica e coinvolgente. Ebbene, tale magia coinvolge anche la sfera economica, con l’arrivo della famosa tredicesima.

Un’azienda farà un regalo speciale ai dipendenti

Ebbene, per i lavoratori dipendenti di un’azienda, quest’anno, oltre alla ben nota mensilità in più, la cosiddetta tredicesima accreditata in busta paga, ci sarà un regalo ancora più speciale: un bonus extra da 1.000 euro. Un regalo che un’impresa italiana ha deciso di fare ai propri dipendenti, con l’obiettivo di far crescere, almeno parzialmente, il compenso percepito in busta paga a dicembre.

L’azienda, ha deciso e annunciato al proprio staff questa novità, e sarà dunque erogato un bonus extra per sostenere i lavoratori dato il forte aumento dei costi energetici. Ergo, nel compenso che 1.700 lavoratori si ritroveranno in busta paga, ci sarà anche un aumento comprensivo di tredicesima più bonus fino a 1.000 euro.

A concedere questo beneficio ai propri dipendenti, è l’Italcementi, azienda in provincia di Bergamo, che lavora nel settore della produzione e vendita di cementi e calcestruzzo.

Il perché di questa scelta

Quello che qualcuno potrà chiedersi, è che cosa abbia portato la suddetta impresa a optare per questo dono? L’ad di Italcementi, Roberto Callieri, ha spiegato che la cosa che ha spinto maggiormente l’azienda a compiere questo generoso gesto, in vista del periodo natalizio e del Nuovo Anno, è stata influenzata dalle tensioni nel nostro Paese e nel mondo. Ci si riferisce al caro energetico, che ha avuto molto peso sui costi dell’impresa, che comunque non ha fatto retromarcia e ha deciso di supportare i propri lavoratori in questo momento tanto complicato.

A tal proposito, nel testo della missiva inviata ai lavoratori di Italcementi, si è sottolineato che:«inflazione e caro-bollette sono espressioni ormai entrate nei nostri discorsi quotidiani e come azienda abbiamo deciso di promuovere una misura di sostegno straordinaria».

L’erogazione del bonus da parte dell’impresa Italcementi varia a seconda del compenso annuo lordo percepito da ogni lavoratore. Nello specifico:

Bonus 1.000€ + tredicesima spetterà ai lavoratori con retribuzione annua lorda fino a 35.000€;

Bonus 800€ + tredicesima: spetterà ai lavoratori con retribuzione annua lorda tra 35.000€ e 50.000€;

Bonus 500€ + tredicesima: spetterà ai lavoratori retribuzione annua lorda sopra i 50mila euro.

Tredicesima più bonus extra saranno accreditati in busta paga per ogni dipendente il 20 dicembre prossimo.