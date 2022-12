Assegno unico 2023: ecco quali famiglie avranno più denaro. Qualcuno avrà anche oltre 1000 euro

Nel 2023, per alcune famiglie l’assegno unico sarà decisamente più sostanzioso. Qualcuno riceverà anche oltre 1.000 euro in più sull’assegno. Ecco le novità e i requisiti

Ci sono novità per quelle famiglie che percepiranno l’assegno unico 2023. Gli importi non saranno più bassi, ma sono previsti una serie di cambiamenti per ciò che concerne l’assegno universale.

Le novità in arrivo

All’interno della legge di Bilancio 2023, ci sono tutta una serie di novità riservate alle famiglie, al punto che si parla di un aumento del 50%. Un aumento attuato per ogni figlio che ha meno di un anno, ma anche per quelle famiglie numerose che hanno un’età che va da 1 a 3 anni.

Queste famiglie potranno vedersi accreditare un congruo aumento nell’assegno Unico 2023. L’esecutivo Meloni ha previsto uno stanziamento di risorse pari a 650 milioni di euro. A meno di diverse disposizioni del governo, dovrebbero essere coinvolti 520 mila bambini che fanno parte dell’ambito anagrafico sopraccitato.

L’operazione dovrebbe riguardare 369 mila bambini fino a un anno e 150 famiglie con figli tra 1 e 3 anni.

Assegno unico 2023: quale sarà l’aumento che le famiglie percepiranno

Le famiglie che hanno figli percepiscono tutti i mesi questo tipo di assegno. Da quanto si apprende dagli esperti, il nostro governo, aumentando l’assegno unico, intende creare un circolo di liquidità per supportare le famiglie nell’affrontare il forte rincaro mondiale dei prezzi nell’ambito del consumo.

Per il momento, l’assegno unico è uno strumento utile a dare supporto dal punto di vista economico ai figli. Ma a quanto corrisponde l’importo aumentato dell’assegno?

L’assegno unico per i figli che sono nati nel 2022 e fino a un anno, sarà aumentato di 87,5 euro. Per avere l’aumento bisogna avere un ISEE non superiore a 15 mila euro. Per le dichiarazioni dei redditi che superano i 40 mila euro l’aumento è di 25 euro.

In sostanza, in un anno, se si calcolano gli 87,50 euro in più al mese, ci sarà un aumento di 1.050 euro. Nel complesso, il tot mensile di 262,50 euro (comprensivo degli 87,50 in più) fa sì che in un anno l’assegno sia di 3.150 euro.

L’esecutivo ha deciso che quelle famiglie che hanno un reddito che supera i 40 mila euro, non avrà diritto a un aumento di questo assegno. Per il momento, pare che il governo non intenda rinnovare il bonus bebé.

Come riporta L’Avvenire, la ministra Roccella ha detto che comunque sono primi interventi che mostrano l’obiettivo che il governo intende adottare, ecco perché l’assegno unico potrebbe anche trasformarsi in un provvedimento strutturale.