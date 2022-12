Soffri di colesterolo alto? Scopri come abbassarlo dolcemente…ecco la soluzione

Il colesterolo alto è un problema che affligge tantissime persone; oggi si può curare con diversi farmaci ma incredibilmente c’ è un alimento che lo abbassa.

Tutti sappiamo quanto è importante tenere sempre sotto controllo il livello del colesterolo nel nostro organismo; per questo vengono sempre consigliati annualmente, soprattutto dopo una certa età e a maggior ragione, se si hanno particolari patologie, gli esami del sangue.

Cos’è esattamente il colesterolo

Il colesterolo è un grasso che si trova nel sangue e viene prodotto in grand parte dal nostro organismo e in minima parte viene introdotto con la dieta. Appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi; fa parte della membrana delle cellule ed è presente nel sangue ed in tutti i tessuti del nostro corpo.

Nelle quantità regolari, è indispensabile per la formazione di cellule sane mentre se i livelli sono molto alti, diventa uno dei maggiori fattori di rischio di malattie cardiache gravi. Infatti, il colesterolo in eccesso, si posiziona sulle pareti delle arterie provocando lesioni facendole irrigidire ed ispessire ; questo processo è chiamato “aterosclerosi” e nel tempo può portare alla formazione di “placche” che bloccano il flusso sanguigno con pesanti rischi al sistema cardio vascolare.

E’ possibile combattere il colesterolo?

Incredibile ma vero, il colesterolo si può combattere e tenere sotto controllo; voi direte che già lo si fa assumendo diversi farmaci che lo tengono a bada. Certamente si, ma è stata fatta una scoperta a seguito di uno studio, che ha lasciato tutti senza parole.

Lo studio pubblicato sulla rivista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, ha rivelato un’ informazione fantastica su come abbassare i livelli di colesterolo nel sangue assumendo un alimento, e che alimento!

Lo studio è stato fatto su un gruppo di 42 persone che sono state a loro volta divise in due gruppi per paragonare gli effetti di questo alimento sulla metà dei partecipanti, monitorando il loro colesterolo prima e dopo il test.

Di quale alimento si tratta?

Ci potete credere che bevendo una tazza di cioccolato caldo il livello di colesterolo diminuisce? Ebbene si, l’ alimento in questione è proprio il cioccolato caldo. Il test si è svolto su 42 partecipanti, alla metà delle persone, tutti i giorni è stata somministrata una tazza di cioccolato caldo preparata con 40 grammi di cacao in polvere e mezzo litro di latte scremato, mentre l’ altra metà dei partecipanti beveva solo latte.

I ricercatori hanno studiato l’ effett6 che aveva il cacao sui lipidi, quindi sui grassi, misurando i valori di questi e le concentrazioni di vitamine antiossidanti prima e dopo il test. Il risultato è stato eclatante, i partecipanti che avevano assunto per tutto il periodo della ricerca cioccolata calda, avevano i livelli di colesterolo diminuiti rispetto all’ inizio della ricerca.

Questo risultato è dato dai benefici del cacao il quale contiene i flavonoidi che sono un importante insieme di pigmenti vegetali la cui struttura chimica deriva da quella del flavone.

I flavonoidi del cacao appunto, riducono la densità del sangue e prevengono l’adesione dei componenti sanguigni alle pareti dei vasi riducendo così il colesterolo. Tuttavia si raccomanda di non abusare nelle dosi soprattutto per chi ha problemi di gastrite, reflusso, ulcere per non accentuarne i disturbi. La scienza ha provato che non ci sono particolari controindicazioni nell’ assunzione di questo alimento, (a parte per chi soffre di determinate patologie), anzi, è ricco di sostanze nutritive e di antiossidanti quindi, è ritenuto un alimento sano.