Vuoi dimagrire? non perdere tempo, è corsa nei supermercati per accaparrarsi un alimento che fa perdere peso

Sei alle prese di continuo con la dieta? non riesci a uscirne e vorresti dimagrire in sicurezza senza troppi sforzi? mangia questo alimento.

Che disastro le diete! Ne collezioniamo una dopo l’ altra e per la maggior parte delle volte i risultati non sono quelli sperati; oltretutto il sacrificio che dobbiamo affrontare ci scoraggia e ci deprime. Esiste un modo per non soffrire? Forse qualcosa di naturale ci viene in aiuto.

Noi Italiani siamo sicuramente avvantaggiati parlando di diete perché, come tutti sanno, il nostro stile alimentare è il migliore al mondo: svariate qualità di cibi ci vengono offerti dalla nostra terra, dalla frutta alla verdura, cereali, carni di qualità insomma, abbiamo tutto, la dieta mediterranea è la migliore.

Certamente per chi deve affrontare una dieta, e non è mai così piacevole viste le tentazioni cui siamo sottoposti, può essere avvantaggiato per la scelta di alimenti cui si può orientare, ma non è sempre così facile anche perché spesso, si cade nella routine culinaria e mangiare alla fine sempre le stesse cose, annoia.

L’alimento che ci aiuta ad affrontare la dieta

Non tutti sono bravi cuochi e non tutti se la cavano discretamente in cucina, molti proprio non hanno voglia di cimentarsi in piatti un po’ diversi che invece aiutano ad affrontare i periodi di dieta.

Una buona dieta richiede di inserire nei pasti diverse varianti di alimenti che possano apportare tutte le proteine, vitamine, carboidrati di cui il nostro organismo necessita. La dieta mediterranea viene strutturata con i cerali alla base con l’ aggiunta di verdura cruda e cotta e frutta fresca di stagione, proprio per dare una diversità che non stanca.

I piatti che più attirano durante le diete, soprattutto nella società contemporanea dove si va tutti di corsa, sono quelli che non ci fanno appunto perdere tempo ma, che nel frattempo sono gustosi e sani, pieni di energia. Ecco che ci viene in aiuto un cerale fantastico che arriva da molto lontano: il Kodo, o Varagu.

Questo cerale arriva dall’ India ma è molto conosciuto e viene consumato anche in Africa orientale, nelle Filippine e nel Sud-Est asiatico. Ha un grande successo in questi paesi in quanto è facilmente coltivabile, facilmente utilizzabile anche perché privo di glutine quindi ottimo per chi soffre di celiachia e ricco di nutrienti.

Il Kodo è una varietà di miglio ed è molto simile al riso; il suo valore nutrizionale è eccezionale, per 100 grammi di prodotto abbiamo 207 kcal, solo 1,7 grammi di grasso, 41 grammi di carboidrati, 6 grammi di proteine e 2,2 grammi di fibra alimentare.

Per le sue peculiarità alimentari, può essere tranquillamente un sostituto del riso, contiene la metà dei suoi carboidrati; inoltre è un’ ottimo alleato per la regolarità intestinale in quanto ricco di fibre. E’ un cibo versatile, può essere preparato in tantissimi modi facili ed associato ad una grande varietà di alimenti. Ricco di sali minerali e di vitamine, soprattutto di vitamina B.

Insomma, da quando questo prodotto è arrivato nei nostri supermercati, ha avuto un enorme successo ed è già uno fra i cerali più venduti tanto che, non è sempre facile trovarlo quindi non esitate ad infilarlo al volo nel vostro carrello quando lo avvistate in qualche scaffale!