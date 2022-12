Marisa Laurito ha emozionato tutti- il lutto grave che le ha segnato la vita-così racconta come ha lasciato tutto per amore

Marisa Laurito celebre attrice napoletana, donna straordinaria dalla spontaneità innata, ha commosso tutto il pubblico rimasto senza parole.

L’ attrice, in una lunga intervista, si è lasciata andare a confidenze molto private che hanno scoperto ferite profonde dell’ anima coinvolgendo tutto il pubblico, emozionato e coinvolto nel dramma che in passato ha investito la donna.

Marisa Laurito, nasce a Napoli il 19 Aprile del 1951; debutta per la prima volta nel 1976 nel film “Perdutamente tuo… mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe“. Segna l’ inizio di una lunga e prestigiosa carriera nel cinema e nel teatro. Il pubblico l’ ha sempre seguita con grande ammirazione sia per la sua professionalità, sia per la sua genuinità di vera napoletana. Riceve molti riconoscimenti alla carriera, vince diversi premi fra cui nel 1989 un Telegatto.

Oggi, Marisa Laurito è una donna serena, soddisfatta della sua vita professionale a cui tanto ha dato e tanto ha ricevuto. Guardando al passato non è stato sempre facile anzi, il lutto subito da giovanissima, l’ ha provata pesantemente e quando racconta la sua storia tutti si commuovono.

Qual’ è stato il dramma della Laurito?

Marisa Laurito ha sempre avuto un buonissimo rapporto con i suoi Genitori e quando la mamma si è ammalata, è stato un duro colpo per lei. L’ attrice racconta al pubblico di sua madre dicendo che era una donna straordinaria, un’ artista.

Aveva studiato il pianoforte e si era diplomata, era una concertista ma purtroppo, in quei tempi, dovevi fare una scelta: lei ha scelto di fare la mamma e non ha potuto mai fare concerti. Aveva una voce fantastica, cantava sempre ed era anche una pittrice. Marisa l’ adorava, le ha insegnato ad amare e a sorridere sempre, metteva in atto tutto quello che le insegnava, Marisa la stimava tanto.

Quando la mamma si è ammalata Marisa aveva 24 anni e non ha avuto alcun ombra di dubbio, ha lasciato tutto e si è dedicata completamente a lei che, dopo un anno di malattia, l’ ha lasciata. E’ stato devastante, racconta l’ attrice, erano molto legate e si amavano tantissimo.

Il periodo del lutto è stato durissimo considerando anche la perdita del lavoro infatti Marisa, aveva mollato tutto per starle vicino in ogni momento e curarla nel miglior modo possibile. Tutto questo, ha stravolto completamente la sua vita.

Marisa Laurito parlando al pubblico si è commossa ed ha soprattutto commosso tutti, ha dichiarato che ha imparato tutto dalla mamma soprattutto la gioia di vivere. Successivamente ha avuto un pensiero anche per il papà dicendo che tutti e due i suoi genitori non li dimenticherà mai, sono e saranno sempre nel suo cuore.