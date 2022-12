Scioccante, alimenti contaminati- incredibile quello che è stato trovato dentro le confezioni

Di nuovo allarme alimentare per diversi prodotti fra i più venduti per le preparazioni delle pietanze sulle tavole Natalizie.

E’ incredibile, altri prodotti ritirati dai supermercati da parte del Ministero della salute, per allarme Listeria; sono prodotti molto acquistati in vista delle Festività Natalizie che non possono mancare sulle nostre tavole.

Non è passato molto tempo da quando sono stati ritirati altri prodotti sempre richiamati dal Ministero della Salute che contenevano questo pericoloso batterio; salami, prosciutti, dolci, formaggi e pesce, interi lotti di questi alimenti sono stati ritirati dagli scaffali dei supermercati e subito dopo è toccato ai Wurstell che hanno causato non pochi danni: tre persone decedute e una sessantina di ricoveri.

Purtroppo l’ allarme non è finito ed è pericolo per il salmone e per le alici marinate dove addirittura sono state trovate delle larve vive all’ interno delle confezioni. Identifichiamo bene quali sono i prodotti con i lotti incriminati.

Il danno non è da poco visto che il Salmone affumicato è acquistato dalla maggior parte della popolazione che, durante le Feste di Natale e Capodanno non se lo fa mancare sulle tavole! Quindi occhi aperti se dobbiamo ancora acquistarlo e nel caso avessimo fatto già il nostro acquisto, controlliamo bene che non sia il salmone che è stato richiamato, in tal caso restituirlo subito al punto vendita.

Dettagli sul Salmone ritirato

Il salmone affumicato che è stato ritirato è confezionato in ritagli pronti da cucinare di marchio Poseidon prodotto da Sofia Srl nello stabilimento di Pianoro (Bologna). I lotti di produzione richiamati per rischio Listeria sono i seguenti:

22248E – SOLA – 2094 confezione da 150 grammi con scadenza 12 dicembre 2022

22248E – SOLA – 2092 confezione da 150 grammi con scadenza 10 dicembre 2022

22248E – SOLA – 1995 confezione da 150 grammi con scadenza 12 dicembre 2022.

L’altro prodotto molto acquistato di questi tempi per le preparazioni di pietanze Natalizie sono le Alici marinate. Il Ministero della Salute, ha richiamato diversi lotti di questo prodotto per la presenza di “larve vive di Anisakis“.

Dettagli sulle Alici ritirate

Il lotto in questione è identificato con il numero 261022 e data di scadenza 26 giugno 2023, confezioni da 200 grammi con il marchio Corcione Ingross di Cinzia Genovese e prodotto da Panico Filomena nello stabilimento di Somma Vesuviana (Napoli).

Notizie sulla Listeria

La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes dovuta all’ingestione di cibo contaminato. Sono batteri “Gram Positivi” ed attaccano principalmente il sistema immunitario. I sintomi più comuni della Listeriosi sono : brividi, febbre e dolori muscolari, nausea, vomito e diarrea; di solito si risolvono in una settimana.

Questo batterio resiste molto bene alle basse temperature ed alla essiccatura, (temperatura di refrigerazione 4°C), mentre è particolarmente sensibile alle temperature della cottura domestica degli alimenti, (le temperature superiori a 65°C, uccidono il batterio).

Notizie sulla Anisakis

E’ un genere di “nematodi parassiti” di diversi organismi. Se paragonati ad altri parassiti, sono di grosse dimensioni perché si possono identificare ad occhio nudo. Spesso, sono raggomitolati su se stessi e misurano da 1 a 3 cm di lunghezza.

Anisakis è un genere di vermi nematodi, parassiti di pesci e mammiferi marini, possono infettare l’ uomo attraverso gli alimenti. Se le larve vengono ingerite, dopo poche ore, possono provocare forti dolori addominali; queste possono essere espulse attraverso il vomito oppure in caso di forma intestinale, l’ incubazione può durare vari giorni.

Quando si viene a contatto con l’ Anisakis, ci si deve curare con un farmaco somministrato dal medico in compresse, L’Albendazolo, farmaco antiparassitario – più precisamente un “antielmintico”. Chiaramente l’ uomo, è un ospite accidentale infatti le larve non si sviluppano fino a diventare adulte, in genere rimangono nell’ organismo non più di due settimane.