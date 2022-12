Whatsapp, come eliminare un gruppo che si amministra

Whatsapp è una delle app di messaggistica più amate e soprattutto più utilizzate a livello mondiale. Su whatsapp è possibile creare gruppi da amministrare, ma è anche possibile rimuoverli. Ecco come si cancellano

Whatsapp è un’app di messaggistica più che popolare in tutto il mondo. Offre un’ampia gamma di servizi, tra cui lo scambiarsi audio, video, link, file, foto. Whatsapp si aggiorna in modo costante e introduce sempre interessanti funzionalità che sono molto utili per gli utenti che ne usufruiscono.

whatsapp-fonte web

Cancellare gruppo whatsapp in cui sei tu che lo amministri

Aprire un gruppo è soltanto uno dei numerosi modi con cui whatsapp consente alle persone di connettersi con altre persone. Avere un gruppo rende molto più semplice comunicare con più persone e quindi trasmettere un messaggio a chi si desidera arrivando a un pubblico più ampio. Sono numerosi i gruppi che si possono costituire, da quelli con poche persone, a quelli con un elevato numero di persone.

Come detto, whatsapp introduce sempre nuove funzionalità in quanto vuole rendere sempre più potente la tua esperienza nella sua piattaforma di messaggistica.

Ci sono dei casi in cui un gruppo viene cancellato perché magari è temporaneo, ovvero creato per un fine di lavoro o magari per organizzare una festa di compleanno o di laurea ecc., quindi destinato a essere eliminato. I motivi possono essere, quindi, i più disparati. Chi magari è meno esperto di whatsapp, si starà domandando come si fa a rimuovere un gruppo su whatsapp di cui è amministratore.

Fasi da seguire per eliminare un gruppo Whatsapp

Per rimuovere un gruppo su whatsapp tramite app per Android ti basterà avviare whsatsapp, dopodiché andare sul gruppo che si vuole rimuovere. Fare click sul nome del gruppo nella parte superiore della chat per avere accesso alle impostazioni.

Tocca il nome di un membro del gruppo. Tra le opzioni che ti si paventeranno, clicca su Rimuovi e poi OK. Fai la stessa identica cosa con tutti gli altri membri del gruppo. Ad un certo punto resterai nel gruppo solo tu, che ne sei l’amministratore. Clicca su Abbandona gruppo e poi su OK. Alla fine, scegli Elimina gruppo e poi premi Elimina.

A questo punto, hai tolto il gruppo. Ovviamente, puoi cancellare un gruppo per ogni membro se sei tu l’amministratore del gruppo. Se non è così, puoi eliminare il gruppo sulla tua chat dopo averlo lasciato. Nel momento in cui rimuovi un gruppo whatsapp, non lo ritroverai più nell’elenco delle tue conversazioni whatsapp.