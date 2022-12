Crema alla nocciola: ecco la migliore (e non si tratta della Nutella)

Non c’è niente di più bello che godersi una gustosa merenda con una buona crema spalmabile alla nocciola o al cioccolato. Ma le varie creme che troviamo nei negozi sono differenti l’una dall’altra sia a livello di gusto, sia a livello qualitativo. Scopriamo assieme quali sono le migliori sul mercato (e qual è la migliore in assoluto).

La crema spalmabile, al cioccolato oppure alla nocciola (ve ne sono comunque varie, di altri gusti) è un qualcosa di davvero gustoso che può allietare le nostre colazioni al mattino, oppure i nostri pomeriggi, magari le merende con gli amici. Il mercato ormai offre tantissimi tipi di creme alla nocciola o cioccolato di varie marche, tra cui di certo la più amata nonché famosa è di certo la nutella.

La crema migliore alla nocciola da comprare

Ma a parte le creme più conosciute e più pubblicizzate, ve ne sono altre che pur non essendo tanto pubblicizzate sono davvero squisite e ricercate, e che non si può non prendere in considerazione. Tutti gli anni, c’è un premio di un certo prestigio che si svolge e che ha a che fare con il cioccolato. Questo concorso è chiamato “Tavoletta d’oro“, e durante la competizione si vota per il miglior cioccolato nelle sue varie forme e quindi miglior tavoletta classica, migliori praline, miglior gianduia, migliori creme spalmabili e quant’altro.

Questo premio è giunto alla sua ventesima edizione e ogni anno vengono portati alla luce prodotti cioccolatosi di altissimo livello. Molte volte si pensa che le cose più buone siano quelle che hanno un consumo più ampio in quanto più note e pubblicizzate. Ma sul mercato ci sono anche dei prodotti tipici italiani che sono molto più noti a chi di cioccolato se ne intende davvero, in quanto esperto. E magari si tratta di prodotti che sono meno noti, ma che sono anche più raffinati.

Magari vengono distribuiti su altri canali che non sono quelli del supermercato e possono invece essere reperiti in bar o negozi appositi, o anche restare all’interno della regione.

Elenco migliori creme spalmabili nocciola

Scopriamo insieme, adesso, quali sono le migliori creme spalmabili alla nocciola:

Amedei Crema Gianduja Black

Colzani nocciole e cacao

Gobino Crema Tourinot

Slitti Gianera 57% nocciole

Slitti Riccosa 51% di nocciole

Tra le creme che hanno vinto a pari merito il premio Tavoletta d’oro troviamo la Riccosa 51% nocciole di Slitti e Crema Tourinot DI Gobino. Tra le creme spalmabili vincitrici, al primo posto si è posizionata Riccosa 51% nocciole di Slitti.