Vuoi rivedere i vecchi stati Whatsapp? Ecco come fare

Se vuoi rivedere i tuoi vecchi stati Whatsapp ma che ora sono rimossi dopo un giorno. Ecco come fare per rivederli quando non riesci più a ritrovarli

Gli stati Whatsapp postati nel passato non possono essere recuperati quando si vuole, eppure ci sono dei metodi per salvare gli stati che non sono ancora terminati o che ti potrebbero consentire di recuperare gli stati visti entro un giorno, anche se ora non sono più visualizzabili su Whatsapp.

Vecchi stati whatsapp: come riprenderli

Facebook e Instagram hanno un archivio in cui è possibile riguardare i post pubblicati sulle suddette piattaforme. Per rivedere gli stati pubblicati su Whatsapp c’è un metodo che consente il salvataggio degli stati così che tu non possa perderli e possa quindi avere l’occasione di recuperarli.

Tra le soluzioni più facili, c’è il contattare chi ha condiviso uno stato a cui sei interessato e chiedergli di condividerlo con te, cosicché tu potrai salvarlo. Ma la cosa migliore da fare quando si vede uno stato per cui si nutre interesse, è fare uno screenshot in modo da salvarlo tra le tue foto.

Rivedere stati su iPhone e Android

Una volta visto uno stato sull’app di messaggistica si va a salvarlo in una cartella a cui è possibile accedere in modo facile: basterà, infatti, avviare file manager che usi sul tuo cellulare Android, selezionare memoria interna o scheda SD, e poi attivare visualizzazione elementi nascosti.

Dopodiché bisognerà cliccare su Whatsapp>Selezione Media>Statuses. E in quest’ultima sezione potrai rinvenire gli stati che vuoi rivedere. Copiali in un’altra cartella o salvali sul PC. Certamente, però, la soluzione più agevole resta sempre quella di fare uno screenshot.

Se possiedi un cellulare iPhone, diversamente da quanto accade con gli Android, non potrai vedere più gli stati whatsapp scaduti. Tuttavia, come spiegato sopra, è comunque possibile fare uno screenshot o anche eseguire una registrazione dello schermo sull’iPhone per conservare lo stato che poi dopo 24 ore scompare.

È molto facile: se possiedi iPhone con Face ID, dovrai cliccare su tasto laterale destro e poi su volume in su. Se hai un iPhone con tasto Home, cliccaci e poi premi tasto Power. Verrà fuori uno screenshot. Per registrare schermo, invece, sulla schermata Home, trascina lo schermo in su e poi clicca sul pulsante REC. Quando hai finito, fai lo stesso procedimento. Se poi vai su galleria foto, potrai rinvenire gli screenshot e le registrazioni effettuate che ti interessano.