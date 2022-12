Whatsapp, ecco il trucchetto per usare i nuovi avatar

Whatsapp è un’app di messaggistica tra le più usate al mondo. Propone sempre nuove funzionalità che rendono ogni volta migliore l’esperienza dell’utente sulla piattaforma. Sono arrivati i nuovi avatar

Whatsapp è una delle app di messaggi più utilizzate a livello internazionale. Ha milioni di utenti in tutto il mondo che ogni giorno si scambiano migliaia di messaggi, audio, file, che fanno videochiamate o chiamate, restando in contatto.

Whatsapp: i nuovi avatar

Whatsapp si innova sempre, aggiornandosi con funzionalità sempre nuove per rendere ancora più bella l’esperienza dell’utente sulla piattaforma. Anche questa volta, dopo diversi mesi in cui se ne stava parlando, è giunta una nuova funzionalità che gli utenti stavano aspettando da diverso tempo. Si tratta dei nuovi avatar per Whatsapp.

Ma che cos’è esattamente l’avatar? A dare una risposta più chiara e completa è proprio l’app che sul suo blog ufficiale annuncia: «Il tuo avatar è una versione digitale di te che può essere creata da miliardi di combinazioni di acconciature, tratti del viso e outfit».

Non solo, perché si tratta di una funzionalità che può costituire una via per farsi vedere da altre persone «senza usare foto reali e avere maggiore privacy. Per molte persone sarà la prima esperienza con la creazione di un avatar e noi continueremo a offrire miglioramenti di stile, tra cui luci, ombreggiature, texture per capelli e altro ancora che nel tempo renderanno gli avatar sempre più realistici».

Ergo, si promettono aggiornamenti sempre atti a migliorare l’esperienza che si offre all’utente con funzioni sempre innovative e soprattutto ricche di creatività.

Un progetto più ampio

Chiaramente l’avatar è solo una porzione di un progetto decisamente più ampio, che condurrà l’utente in quello di cui ormai da tempo si parla, il meglio noto Metaverso, in cui i nostri avatar saranno in grado di interagire vivere una sorta di esistenza parallela nel mondo virtuale.

Ma che cos’è esattamente il Metaverso? Ebbene, è uno spazio di tipo tridimensionale in cui le persone possono interagire attraverso, per l’appunto, un avatar.

Comunque, tornando al discorso degli avatar su Whatsapp, forse non ci hai fatto caso ma se apri la piattaforma e clicchi su Impostazioni, troverai già la categoria “Avatar”. In questa sezione potrai creare il tuo avatar in ogni particolare, ne potrai scegliere il colore di pelle, occhi, abbigliamento ecc. Ti sarà possibile usarlo come sticker animato all’interno delle conversazione e per usarlo nel tuo profilo.