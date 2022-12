Esperienza da incubo- Elena Sofia Ricci racconta il periodo che l’ ha devastata e segnato la sua vita

Elena Sofia Ricci, una donna bellissima, tra le attrici più amate dal pubblico, si apre e svela il suo dolore più grande.

Attrice dal volto sempre radioso ma dai suoi occhi a volte, trapelava uno sguardo malinconico, triste, forse perché dietro nascondevano antichi dolori che segnavano l’ anima di questa bellissima donna.

A cuore aperto, in un’intervista, la Ricci ha raccontato la sua esperienza a dire poco sconvolgente di quando era soltanto una bambina innocente, spensierata e poi la tragedia; un orribile racconto che l’ attrice è riuscita con coraggio a narrare davanti le telecamere.

Elena Sofia, nasce a Firenze il 29 Marzo 1962; inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella sua città natale, cominciando dal teatro. Con il Film “Impiegati“, inizia la sua fortunata carriera: viene notata da Pupi Avati e di li, non si fermerà più, avrà un crescendo di successo in tutte le interpretazioni riscuotendo approvazione dalla critica e dal pubblico. Cominciano le premiazioni con il “Globo” come migliore attrice rivelazione e successivamente con tre “David Donatello”.

Elena Sofia Ricci racconta la sua drammatica esperienza

Davanti alle telecamere, l’ attrice trova il coraggio di raccontare qualcosa che ha tenuto per se, per anni e anni rivelando un’ esperienza orribile che riguarda il suo passato di bambina. E’ riuscita a raccontare questa sua terribile esperienza soltanto dopo i vent’ anni racchiudendo in se stessa tutta la sofferenza.

Quando era bambina, intorno a i dodici anni, Elena Sofia ha subito un abuso da un uomo molto vicino alla sua Famiglia, purtroppo racconta, nessuno ha sospettato mai di nulla, neanche la mamma che tranquillamente, aveva riposto la sua fiducia in quella persona.

Il dramma è accaduto quando Elena Sofia era in vacanza ospite di un amico dei suoi genitori di cui si fidavano; l’uomo ha abusato di lei allora dodicenne. L’ attrice non è riuscita a denunciare subito l’ accaduto, ne a parlarne con la sua famiglia. Purtroppo il dramma è anche questo, le vittime, spesso molto giovani, si bloccano e si chiudono creando uno scrigno nell’ anima che contiene solo il dolore subito.

A vent’anni la nostra amata attrice è riuscita a parlarne con un suo fidanzato e finalmente a liberarsi di quel peso che l’ aveva pesantemente oppressa per anni; successivamente è riuscita ad affrontare il discorso con gli amici più stretti ed infine con il papà.

La Ricci è riuscita a parlarne solo dopo che la mamma è venuta a mancare in quanto proprio lei, inconsapevolmente la mandò in vacanza con il loro amico di famiglia. Quell’uomo è stato denunciato ed arrestato, lei non era stata l’unica ad essere abusata. Purtroppo, dice ancora la Ricci, non è ancora uscita definitivamente da questo tunnel, è come se il dolore non sparisce mai, ce l’hai dentro.

Purtroppo, nel mondo sono ancora molte le donne che subiscono violenze; alcune indagini condotte tra il 2005 e il 2016 in 87 paesi riportano che il 19% delle donne e delle ragazze tra i 15 e i 49 anni racconta di aver subito violenze fisiche o sessuali da parte del partner o ex partner.

Nonostante il tasso di abusi e molestie sia elevatissimo, sono poche le donne che reagiscono ufficialmente con segnalazioni e denunce, soprattutto le più giovani.

Elena Sofia Ricci è una delle sostenitrici del movimento #Metoo, nato per diffondere la consapevolezza sulle violenze di genere, il suo caso è stato di pedofilia ma comunque un abuso è un abuso e nessuno ha il diritto di violentare in tutti i sensi una persona che sia adulta o minorenne.