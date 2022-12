Sos salute- incredibile, c’è un oggetto in tutte le case che può essere molto pericoloso-scopriamolo

Ci sono oggetti nelle nostre case che sembrano tutto fuorché pericolosi eppure ce né uno in particolare molto affascinante che potrebbe nascondere un pericolo per la salute.

Non ci crederesti mai che, nelle nostre case, da sempre utilizziamo un oggetto che ci piace molto, che viene usato in diverse occasioni e che ci dona piacevoli sensazioni ma, nasconde un terribile segreto nella sua anima. Scopriamolo insieme e analizziamolo nelle sue molteplici sfaccettature.

Alla scoperta dell’ oggetto misterioso

E’ bello, caldo, affascinante e profumato, può essere attivo o solo decorativo e si adatta ad ogni ambiente in qualsiasi luogo e contesto ed è famoso in tutto il mondo da secoli. L’ oggetto descritto è: la Candela.

Che oggetto affascinante, in ogni casa ne troviamo di tutti i tipi, di tutti i gusti, classiche o colorate, profumate o neutre…insomma le candele sono oggetti semplici e amati da tutti. Rendono gli ambienti caldi, avvolgenti, adatte ad ogni occasione; una cena romantica? una festa in giardino? un’ illuminazione rilassante durante un bagno caldo? semplicemente un decoro su un mobile, ecco, le candele ci fanno compagnia ovunque.

Ma perché la candela è pericolosa?

Le candele, utilizzate in passato solo per illuminare gli ambienti quando ancora non c’era l’ elettricità, hanno modificato nel tempo la loro funzione nella società divenendo vere e proprie alleate dei nostri ambienti per arricchirne l’ atmosfera e profumare l’ aria con le loro svariate fragranze.

Purtroppo, la cattiva notizia è che, molte di queste candele presenti nelle nostre case, sono dannose per l’ ambiente e per la nostra salute. Come? Molte delle candele presenti sul mercato sono dannose non per il profumo che emanano, ma per la loro composizione.

Alcune candele sono composte da materiali dannosi per la nostra salute e, nella combustione, liberano sostanze che creano problemi di respirazione soprattutto nei soggetti allergici. Infatti, molti tipi di candele, sono fatte di sostante tossiche e accendendole, liberano nell’ aria queste tossine molto dannose per la salute delle persone.

Di candele in commercio se ne trovano di tutti i tipi, colorate, profumate dalle forme diverse. In alcuni casi, durante la combustione alcune persone avvertono nausea o mal di testa questo perché le sostanze liberate, sono tossiche e rendono l’ aria irrespirabile.

Gli esperti nel settore, ritengono che alcuni tipi di candele profumate sono ancora più dannose perché contribuiscono ad immettere nell’ ambiente sostanze tossiche quali: allergeni, formaldeide, polveri sottili e benzene (inquinamento indoor).

Il prezzo delle candele è sinonimo di qualità e sicurezza?

Come abbiamo detto, sul mercato troviamo una vasta gamma di candele ed i prezzi variano a seconda del tipo che scegliamo e del luogo in cui la acquistiamo. Ma attenzione, non è detto che una candela pagata di più rispetto ad un’ altra è più sicura; non è così, tutto ruota intorno al materiale con cui è composta.

Ci sono candele realizzate con materiali naturali, la cera d’ api o vegetale e candele realizzate con la paraffina, prodotto derivato del petrolio. Bisogna avere l’ accortezza di controllare l’ etichetta prima di acquistare la nostra candela in modo da renderci conto con quali materiali è stata realizzata.

Le candele prodotte con materiali naturali, durante la combustione, emanano profumo piacevole, accattivante e non anneriscono l’ ambiente circostante mentre, le candele prodotte con paraffina, sono realizzate con idrocarburi saturi che possono includere materiali cancerogeni.

Spesso, queste ultime vengono vendute a prezzi decisamente più abbordabili ma, durante la combustione sprigionano sostante che sono nocive alla nostra salute e all’ ambiente che ci circonda; è bene areare il locale durante l’ accensione, momento in cui c’é maggior rischio di inalazione delle sostanze nocive.

Le candele sono oggetti magici e meravigliosi, possono rendere l’ atmosfera rilassante, romantica o semplicemente decorare e profumare i nostri ambienti ma, il consiglio per una maggiore tranquillità, è quello di controllare l’etichetta prima di ogni acquisto, in questo modo tuteleremo non solo la nostra salute ma anche il nostro ambiente.