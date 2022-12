Fare la spesa online e riceverla a domicilio? Con EasyCoop non è mai stato così facile!

Fare la spesa online e riceverla comodamente a casa, senza doversi recare al supermercato: questo è il sogno di molti al giorno d’oggi, anche perché il tempo ormai è sempre più limitato, si è spesso di corsa ed i servizi di delivery rappresentano una grande risorsa.

Fortunatamente, oggi abbiamo a disposizione molti servizi online con consegna spesa a domicilio come EasyCoop, che riscuote un grande successo. Vediamo allora nel dettaglio come funziona il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0 e in quali città è disponibile.

EasyCoop: fai la spesa online e la ricevi comodamente a casa

EasyCoop è un servizio che consente di fare la spesa direttamente online, utilizzando il proprio PC oppure lo smartphone, e riceverla comodamente a casa, senza doversi recare personalmente presso un punto vendita fisico. Per usufruire di tale servizio è sufficiente registrarsi sul portale ufficiale e verificare che nella propria città sia attivo. Fatto ciò, non rimane che fare la spesa online: un vero e proprio gioco da ragazzi, alla portata di tutti.

Come fare la spesa online con EasyCoop

Per fare la spesa, non bisogna fare altro che selezionare i prodotti che si vogliono acquistare ed inserirli nel carrello. È possibile sfogliare direttamente il catalogo oppure, per risparmiare tempo, utilizzare l’apposita barra di ricerca e digitare il nome dell’alimento che si desidera. Una volta che si è riempito il proprio carrello online, non bisogna fare altro che scegliere data ed ora per la consegna a domicilio della spesa e procedere con pagamento e conferma dell’ordine.

Con EasyCoop la spesa è sempre fresca e di qualità

Il servizio EasyCoop è particolarmente apprezzato in quanto ha sempre dimostrato una grande attenzione nei confronti della qualità dei prodotti. Nel catalogo online è possibile trovare alimenti di prima scelta, selezionati, linee biologiche e via dicendo. Si può dunque andare sul sicuro da questo punto di vista, nella consapevolezza di acquistare sempre prodotti di qualità.

Oltre a questo, la serietà del servizio è dimostrata anche dal fatto che nel momento in cui riempiono le borse della spesa gli operatori EasyCoop selezionano i prodotti con la scadenza meno ravvicinata. Questo per garantire la massima freschezza ai clienti che ordinano online ed evitare gli sprechi di cibo.

Fare la spesa online in tutta sicurezza grazie ad EasyCoop

Con EasyCoop è poi possibile fare la spesa online e riceverla a casa in tutta sicurezza. Gli operatori addetti alla consegna a domicilio sono sempre muniti di tesserino identificativo e non si rischiano truffe o brutte sorprese.