Spaghetti con vongole cremosi, i segreti dello chef stellato: ecco come farli al bacio

Gli spaghetti sono già un piatto tipico italiano super gustoso con un buon sugo a condirlo, ma se vi venisse voglia di cucinarli con le vongole e cremosi da farvi leccare i baffi? Scopriamo assieme come prepararli

Gli spaghetti sono un piatto tradizionale della cucina del nostro Paese. Un piatto invitante e gustoso, che spesso e volentieri è sulle nostre tavole. Magari nella forma più classica, quella di sugo e basilico, oppure con il pesto e molte altre salse super gustose.

Spaghetti con vongole cremosissimi

Tra le prelibatezze preparate con gli spaghetti, c’è di certo questo tipo di pasta con le vongole che è davvero una preziosità. Gli spaghetti con le vongole, infatti, sono un classico durante i cenoni di Natale e Capodanno. Sono molti i locali, che per le feste propongono un menù a base di pesce.

Tutto questo, naturalmente, accompagnato da altri meravigliosi piatti come tartine, ostriche, gamberi, calamari, anguille. Le vongole con gli spaghetti rappresentano una combinazione semplice e perfetta, ma con qualche trucchetto possono trasformarsi in un piatto da chef a 7 stelle.

Ingredienti

Innanzitutto, per preparare gli spaghetti con le vongole super cremosi bisogna procurarsi una serie di ingredienti, tra cui, 160 g di spaghetti, 500 g di vongole, uno spicchio di aglio, prezzemolo e olio. Dopo aver preso tutti gli ingredienti che occorrono, mettere le vongole in ammollo nell’acqua, aggiungendo del sale grosso. Le vongole dovranno restare in ammollo per almeno un paio d’ore.

Passate due ore, bisognerà prendere le vongole e scolarle, mettere l’acqua sul fuoco per cuocere la pasta. Quando l’acqua comincia a bollire, potete mettere la pasta nella pentola.

Nel frattempo, in una padella antiaderente soffriggete uno spicchio di aglio schiacciato e poi aggiungete olio. Dopodiché, prendete un po’ di acqua di cottura della pasta con un mestolo e aggiungete il prezzemolo tritato in modo molto fine.

È essenziale che si aggiunga dopo, per far sì che non prenda un sapore amaro mentre soffrigge. Fate cuocere le vongole in padella, e appena sono pronte, di volta in volta, prendetele e mettetele in un piatto, a parte.

Potete optare per sgusciarle oppure no, come desiderate. Quando le vongole sono pronte in egual modo e sono state tolte dalla padella, mettete gli spaghetti in padella, per farli finire di cuocere nel brodino di vongole che si è formato. Mettete all’occorrenza mestoli d’acqua con amido della pasta, proseguendo finché non saranno al dente. Infine, rimettete le vongole in padella, poi fate saltare il tutto assieme. I vostri spaghetti cremosi saranno pronti per essere gustati.