Whatsapp, 5 secondi per evitare di brutte figure: cos’è Accidental Delete

Whatsapp è un’app di messaggistica tra le più usate del mondo, e introduce sempre molte novità per migliorare l’esperienza dell’utente. Da noi non è ancora arrivata, ma potrebbe arrivare presto anche da noi: si chiama Accidental Delete ed è una nuova funzione. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Whatsapp è un’app di messaggistica tra le più quotate al mondo, con milioni di utenti a livello internazionale. Consente di scambiarsi ogni giorno, illimitatamente, messaggi vocali, messaggi scritti, foto, immagini, posizione del luogo in cui ci si trova.

Whatsapp: le ultime novità

Tra le ultime novità introdotte dalla piattaforma per rendere ancora più bella l’esperienza dell’utente nell’app di messaggistica, c’è quella degli avatar. È dunque possibile creare il proprio avatar per mandare messaggi agli amici o ai familiari e da usare persino come immagine del profilo. Ma tra le nuove funzioni, ce n’è anche una molto interessante che per ora non è ancora arrivata nel nostro Paese, ma di certo arriverà.

Whatsapp: cos’è Accidental Delete

Whatsapp ha aggiunto una nuova funzione che si chiama Accidental Delete. Da quanto si apprende, a riferirne sono persone che vivono in India, dove la funzione è già arrivata e siamo sicuri che questa nuova funzione arriverà anche nei Paesi europei. Questa novità si era già vista nella beta 2.22.13.5 per Android nel giugno 2022, ma ora è giunta nel canale stabile.

Si tratta di una funzione che troverà particolare gradimento in coloro che tendono ad avere molta fretta nel rimuovere messaggi mandati per sbaglio a un contatto o a un gruppo.

Di certo, a volte succede di inviare un messaggio particolare per errore a qualcuno in una chat individuale o peggio ancora di gruppo, e la tempistica nel cancellarlo è fondamentale se non si vuole rischiare una brutta figura. Ed è qui che interviene la nuova funzione.

A volte capita di fare un errore sull’errore: si invia un messaggio che all’inizio era destinato a qualcun altro e poi si cerca di cancellarlo ma per la fretta si sbaglia e si clicca su Elimina per me e non su Elimina per tutti. Questo comporta che il messaggio inviato per errore venga ugualmente letto dal destinatario o più destinatari per errore.

Ergo, con l’introduzione di Accidental Delete, si intende risolvere questo problema: l’utente ha 5 secondi per modificare la sua scelta e ripristinare in modo corretto il messaggio rimosso per sbaglio. In una finestra vedrete apparire “Messaggio eliminato per me” con il tasto ANNULLA che vi eviterà brutte figure. Una volta fatto click su ANNULLA, il messaggio riapparirà e voi potrete cliccare, su Elimina per tutti, se volete, oppure ripristinarlo.