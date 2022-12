Non volete pagare il Canone Rai? Seguite le istruzioni contenute in questo articolo e affrettatevi perché mancano pochi giorni

La tassa per la tv di Stato si paga in diversi Stati del mondo. È una tassa richiesta per finanziare la radiodiffusione a livello pubblico e si paga anche per la detenzione di apparecchi che sono e che possono essere adattati a ricevere radioaudizioni tv, come è scritto nella sentenza 284 del 2002 della Corte Costituzionali.

Canone Rai: cos’è e quando si paga

Dunque, il Canone Rai è una tassa che deve essere pagata ogni anno e che oggigiorno non si paga più in quanto tassa unica ma è inserita all’interno della bolletta della luce. È oggi possibile eseguire il pagamento di questo onere rateizzandolo in dieci rate, da gennaio a ottobre, in 9 euro al mese o 18 euro ogni due mesi.

Tuttavia la scelta di associare il Canone Rai alla bolletta della luce non è stata condivisa dall’Ue, che ha consigliato di modificarla, in quanto sarebbe un onere improprio, visto che non ha legami diretti con l’energia elettrica. La scelta di inserire questa tassa nella bolletta della luce è stata presa per impedire che si evadesse la tassa, ma per l’Unione Europea i metodi utili per farla pagare ci sono e devono essere altri.

Canone, come non pagarlo (in modo legale)

Negli ultimi mesi, voci di corridoio parlavano di una separazione della tassa dalle bollette nel 2023, seguendo, quindi, le indicazioni da parte dell’Unione Europea, ma pare che non sarà così e che almeno per il prossimo anno ancora, si dovrà versare la quota per il Canone con la bolletta dell’energia elettrica.

Tuttavia, chi non vuole pagare il canone, può farlo legalmente seguendo le istruzioni presenti nella pagina Instagram Angelo Greco, Avvocato Italiano che dirige la pagina La Legge per Tutti, e che spiega che è possibile fare richiesta di disdetta tramite modulo apposito dell’Agenzia delle Entrate.

Per chiedere la disdetta, tuttavia, le persone non devono avere un televisore. Come spiega Greco, solo gli schermi che non sono collegati all’antenna possono essere ritenuti “apparecchiature NON radiotelevisive”. Il canone deve essere pagato in modo obbligatorio anche con una tv utilizzata solo come monitor. Ergo si può chiedere disdetta solo se non avete un televisore.

Tutto questo, spiega ancora l’avvocato, senza dover rinunciare a guardare i canali Rai in streaming, che possono essere visti anche se non si effettua il pagamento del Canone Rai.