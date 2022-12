Vitamine contenute solo in cibi animali: ecco quali sono

La dieta odierna, caratterizzata da cibi prevalentemente industriali e da frutta e verdure trattate con prodotti chimici, è sempre meno piena di vitamine. Le vitamine, tuttavia, non sono contenute solo in cibi vegetali, ma anche nei cibi animali. Ecco quali

In natura, non esiste un unico cibo in cui siano contenute tutte le vitamine. Ecco perché è essenziale seguire una dieta variegata e soprattutto ben bilanciata. Ci sono vitamine che troviamo in frutta e verdure, cereali, legumi, mentre altre si trovano solo in cibi animali, ossia carne, pesce, uova.

Vitamine in cibi animali: quali sono

Nello specifico, stiamo parlando di Vitamina A,D, B12, il cui apporto può rivelarsi non sufficiente se ci sono restrizioni dovute a una dieta o a scelte alimentari di un certo tipo come nel caso di uno stile di alimentazione vegano o vegetariano. La vitamina A è essenziale per la vista, per lo sviluppo delle ossa e anche per far sì che col tempo diventino più resistenti, ma non solo. Si tratta di una vitamina importante anche per quel che concerne la crescita dei denti, e il suo è un apporto di un certo peso anche nella risposta immunitaria da parte del nostro corpo.

La vitamina A ha anche delle non trascurabili capacità antitumorali. La vitamina D, invece, ha proprietà che aiutano la corretta assimilazione del calcio, del fosforo nonché del magnesio. Ha un ruolo importante anche a livello di rafforzamento immunitario e neuromuscolare. Esistono due forme di vitamine D, la D2 che è contenuta in determinati alimenti quali funghi, lievito, alghe marine e la vitamina D3, si trova in particolare in burro, formaggi, yogurt di animali che pascolano all’aperto.

Questo tipo di vitamina possiamo trovarla pure nell’olio di fegato di pesce, nello sgombro, nelle alici e nelle sardine. La vitamina B12 è molto importante per produrre globuli rossi e perché si formi il midollo osseo. Questo tipo di vitamina si trova in alimenti animali come carne, pesce, fegato, latte e uova. Non si trova in cibi di origine vegetale.

Vitamine per chi è vegano

Per chi ha scelto di seguire un’alimentazione di tipo vegano, è importante integrare queste vitamine (A,D,B12) nella dieta tramite integratori di un certo livello. È essenziale assumere queste vitamine per rafforzare la propria salute. Sul mercato ci sono diversi integratori per vegani.

Non bisogna scordare, inoltre, che esistono alimenti che sottraggono vitamine al nostro corpo e che sono caffé, alcol e fumo.