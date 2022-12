Aiuto, devo sbrinare il Freezer! Niente panico, usa un semplice trucchetto e diventerà un gioco da ragazzi

Chi ha voglia di sbrinare il proprio frigorifero? C’è il panico quando arriva il momento eppure, è un’ operazione che va assolutamente fatta!

Tutti noi abbiamo a che fare con un frigo e non possiamo esimerci dalla pulizia interna con conseguente sbrinamento periodico e per una questione di igiene, e per far si che venga espletata bene la sua funzione di congelamento.

Lo sbrinamento è un’ operazione cui si deve dedicare un po’ di tempo, non è piacevole ma va fatto e anche periodicamente. Sembra complicato quando lo dobbiamo fare ma in realtà, è una semplice operazione.

Lo sapevi che il frigo lo puoi sbrinare in quindici minuti ?

E’ proprio vero, questa operazione che tanto ci è antipatica, si può eseguire in quindici minuti.

Molti alimenti possiamo conservarli nel freezer per mantenerli in buono stato per mesi ma, per far si che la loro conservazione sia ottimale e salutare, dobbiamo riservare al nostro freezer una buona manutenzione.

La formazione della brina all’interno delle pareti nel tempo, riduce la produzione del freddo. In questo modo, il freezer consuma di più e raffredda più lentamente e di meno. A questo scopo, è indispensabile pulire periodicamente il congelatore.

E’ fondamentale la pulizia periodica del nostro elettrodomestico affinché lo stato degli alimenti rimanga ottimale e non sia nocivo per il nostro organismo. Molti prodotti infatti, possono rovinarsi con la presenza di molto ghiaccio.

Prendere la buona abitudine di scongelare il nostro freezer almeno una volta al mese, fa si che possiamo fare oltre che una buona pulizia dell’ elettrodomestico, un inventario dei cibi che abbiamo conservato e controllare se sono ancora intatti e se rispettano i tempi di conservazione. Infatti se è passato molto tempo, rischiamo di tenere nel freezer alimenti andati a male.

Ma perché è l’ idea di pulire scongelare il freezer non piace?

Ogni volta che apriamo il freezer e vediamo del ghiaccio ci prende un coccolone? Purtroppo si, non c’è tanta voglia di fare questo tipo di operazione a causa dei tempi lunghi di scongelamento dei pezzi di ghiaccio e quindi, si tende sempre a rimandare finché è stracolmo di cibi che non sappiamo più neanche di avere…

Ma c’é un trucchetto che ci aiuterà a mantenere il nostro freezer in forma senza sprecare troppo tempo prezioso. Esiste un sistema infallibile che in meno di quindici minuti scongelerà il nostro elettrodomestico che ricordiamoci, dev’essere mantenuto sempre in maniera ottima per conservare al meglio le pietanze congelate, per non consumare troppa energia e per evitarne rotture del motore.

Prima di tutto dobbiamo togliere l’ alimentazione per un processo più sicuro dopodiché una volta svuotato e conservato il cibo al sicuro per non farlo scongelare, dobbiamo scaldare un pentolino di acqua e quando avrà raggiunto la bollitura, lo inseriamo all’ interno del congelatore e chiudiamo la porta.

Tempo quindici minuti, ed il ghiaccio sarà completamente sciolto! A questo punto basterà rimuovere il ghiaccio rimasto attaccato alle pareti che comunque si staccherà facilmente, ed asciugare bene tutte le parti. Bisognerà organizzarsi con qualche straccio per facilitare la raccolta dell’acqua sgocciolata durante il processo di scioglimento per evitare di bagnare pavimento.

Piccolo consiglio