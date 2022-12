Android 13, in arrivo una nuova funzionalità per lo strumento torcia

Dopo l’annuncio da parte di Google avvenuto diverso tempo fa, una nuova funzionalità per lo strumento torcia sta arrivando sugli Android. Ecco di che cosa si tratta

Un po’ di tempo fa Google aveva comunicato che avrebbe inserito una nuova funzionalità che ha a che fare con lo strumento torcia per Android. Ebbene, pare che Google abbia inserito le basi di questa novità in Android 13.

La nuova funzionalità

Invece di usare la torcia solo con la luminosità massima, presto si potrà gestirne la potenza attraverso una barra regolabile che troverete nelle impostazioni rapide. Il riquadro di queste impostazioni farà anche da interruttore per accendere e spegnere la suddetta torcia.

Per il momento Google non ha ancora inserito questa nuova funzione sui cellulari Google Pixel. Per alcuni utenti che usano Android, in realtà non è nulla di nuovo, perché da diverso tempo ci sono soluzioni alternative per avere una funzionalità del genere, ma in futuro la nuova torcia dovrebbe essere a disposizione senza dover ricorrere ad alternative per molti più utenti del sistema operativo Android.

Negli ultimi tempi, Google ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Android 13 QPR2 Beta 1.

Novità di Android 13 QPR2 Beta 1

Google ha rilasciato questo nuovo aggiornamento per gli smartphone Pixel compatibili che fanno parte del programma di test anticipati. Ci sono diverse novità in merito. Si parte dal menù unificato di sicurezza e privacy, che non c’è più. Questo non vuol dire che lo abbiano rimosso, e un’altra ipotesi è che Google stia testando qualche altra cosa o che quella precisa parte di codice non sia stata ancora aggiornata.

I margini laterali di Pixel Launcher adesso sono più spessi e ciò comporta che le icone di app e i widget siano più vicini. L’orologio si ingrandisce quando si abbassa la tendina degli strumenti rapidi. C’è anche un nuovo tipo di animazione per Indietro. Nello specifico, la freccia viene inserita in un cerchio che si deforma a seconda del movimento del dito sul display.

Si possono inoltre avviare le app in modo più veloce, partendo dalla ricerca di Pixel Launcher: si deve digitare il nome di un’app e quando il sistema se ne accorge, concede l’opzione di aprirla solo premendo Invio sulla tastiera.

E ancora, ci sono due volumi diversi per suoneria e notifiche. Si tratta di una nuova funzione che va attivata in modo manuale premendo adb shell device_config put systemui volume_separate_notification true.

C’è anche una nuova taskbar che sparisce se non in uso, ed è possibile richiamare facendo swipe in alto.