Nuove norme per i monopattini elettrici e più sanzioni

L’utilizzo dei monopattini elettrici urge una regolamentazione, in quanto in questo settore c’è un vero e proprio Far West.

Per i monopattini elettrici urge l’introduzione di norme, dato che i dati suggerisco che nel periodo 2021/2022, ci sono state 23 morti a seguito di sinistri stradali in cui sono coinvolti monopattini.

Nuove norme

A partire dal mese di gennaio è previsto un tavolo per decidere in merito alle proposte presentate il 22 dicembre scorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso di questo primo incontro, c’era anche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e c’era anche il ministro Salvini. Inizia a essere più concreta l’ipotesi che si imponga l’utilizzo del casco quando si guida un monopattino, e per combattere i sinistri stradali di notte, si ipotizza di rendere più frequenti i controlli in questo lasso di tempo.

Verranno imposte pene molto severe per chi circola su questi mezzi dopo aver assunto alcol e/o stupefacenti, e le scuole dovranno svolgere un ruolo di rilievo nel sensibilizzare i giovani su questo tema. Solo in questo modo, infatti, sarà possibile arrivare con una sensibilizzazione mirata a quei giovani che non sono ancora maggiorenni, o che lo sono da pochissimo. L’ipotesi è anche di dare crediti scolastici extra.

Per ora queste proposte sono solo bozze, ma a gennaio è previsto un incontro definitivo in cui le proposte si tramuteranno in norme. Infatti, le proposte che sono state avanzate nel corso del tavolo del 22 dicembre, saranno tradotte in norme consentendo ad altri ministri competenti, tra cui anche il Ministero della Giustizia, di prendere parte a quella che sarà la definizione delle regole da rispettare.

Cosa pensa il Codacons

Il Codacons si è detto a favore dopo l’incontro dei ministri, ma ci ha tenuto a precisare che, senza un’intensificazione dei controlli, i provvedimenti non potranno essere efficaci. Come spiega il Codacons, infatti, nel settore della regolamentazione di questi mezzi elettrici c’è il Far West, e le regole a livello nazionale sono totalmente assenti.

Per ora, fino a quando le regole non saranno ufficialmente stabilite, il ministero dell’Interno ha creato un “Piano di Natale”, che serve a introdurre verifiche più intense nei luoghi in cui c’è più afflusso di gente.

Ergo, in questo periodo ci sarà una intensificazione dei controlli di aeroporti e porti, ma anche di stazioni ferroviarie, metropolitane, in cui convoglieranno più membri delle forze dell’ordine. A loro il compito di controllare la situazione.