“Condizioni gravissime”, paura per l’ex Uomini e Donne Barbara De Santi: la sorella coinvolta in un drammatico incidente.

Barbara De Santi, momenti drammatici

Barbara De Santi, volto storico del trono over di Uomini e Donne, sta vivendo giorni di profonda angoscia. L’ex dama ha rivelato sui social un evento sconvolgente che ha colpito la sua famiglia: la sorella Simona è stata coinvolta in un gravissimo incidente, le cui conseguenze sono ancora critiche.

Attraverso un toccante video condiviso con i suoi follower, Barbara ha spiegato le ragioni della sua assenza dai social: “Mi scuso se sono meno presente, ma sto attraversando un momento molto difficile. Mia sorella ha avuto un incidente molto serio. Le sue condizioni restano critiche e dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Tutto è appeso a un filo”. Con voce rotta dall’emozione, la De Santi ha chiesto pensieri positivi e preghiere per Simona, affidandosi all’affetto del pubblico che da anni la segue.

La notizia ha immediatamente fatto il giro del web, suscitando grande commozione tra i fan di Uomini e Donne e il mondo dello spettacolo. L’ex dama, insegnante di musica e molto attiva sui social, ha voluto comunque ringraziare tutti coloro che le stanno manifestando vicinanza: “Non riesco a rispondere a tutti, ma sento davvero il vostro calore. Simona sta lottando con tutte le sue forze, e credo che anche grazie all’energia positiva che le state inviando potrà farcela”.

Barbara De Santi è stata protagonista per anni del programma di Maria De Filippi. Recentemente aveva fatto parlare di sé per la storia d’amore con Ruggiero D’Andrea, conosciuto proprio durante l’ultima stagione del dating show. Ospite a Verissimo, Barbara aveva raccontato la nascita del loro sentimento: “Non credevo ai colpi di fulmine, ma è successo a me. Ruggiero mi ha fatto cambiare completamente prospettiva”.

Ora però, quel sorriso si è spento temporaneamente, travolto dalla preoccupazione per la sorella. I fan attendono notizie positive, mentre si moltiplicano i messaggi di affetto e solidarietà sui social. La speranza è che Simona possa superare questa difficile prova e che Barbara possa presto tornare a sorridere, circondata dall’amore del pubblico che non l’ha mai dimenticata.