Il montascale per anziani come strumento di sicurezza domestica: ecco perché

Secondo quanto riportato dall’ISS nel suo portale web dedicato all’informazione, EpiCentro, “tra i problemi clinici più seri degli anziani, le cadute e l’equilibrio instabile causano tassi di mortalità e morbidità elevati, oltre a contribuire sostanzialmente alla limitazione della mobilità e all’ingresso prematuro in residenze assistite.”

Sempre secondo l’ISS, si tratta di un problema piuttosto diffuso e confermato da “molti studi di popolazione”, seppur con tassi che variano in maniera considerevole a seconda del contesto.

È in questo scenario che si rende necessario progettare e adeguare le abitazioni in chiave preventiva, con interventi che consentono di supportare condizioni di mobilità ridotta e disabilità. Tra le misure più efficaci troviamo il montascale per anziani, realizzato da alcune aziende qualificate in diverse versioni certificate, utili al superamento delle barriere architettoniche come scale, gradini e dislivelli.

Le soluzioni più comuni sono quelle a poltroncina e rappresentano un vero e proprio alleato non solo per la sicurezza, ma nell’ottica di approntare un miglioramento della qualità della vita, permettendo alla persona di spostarsi con più serenità e godendo di una maggiore libertà di movimento. Vediamo perché.

Com’è fatto un montascale per anziani?

Vediamo ora cos’è e com’è fatto un montascale per anziani. Si tratta di un dispositivo pensato per superare scale e dislivelli in totale sicurezza, riducendo al minimo lo sforzo della persona, che non è mai solo fisico: è anche mentale. La versione più diffusa, come abbiamo avuto modo di accennare, è quella a poltroncina, progettata per chi presenta difficoltà motorie lievi o moderate e non utilizza la carrozzina.

La struttura è composta da una seduta ergonomica collegata a un binario fissato lungo la rampa: è qui che scorre il meccanismo motorizzato che accompagna l’anziano da un piano all’altro con una velocità controllata, né troppo lenta né eccessiva, così da garantire stabilità e comfort durante tutto il tragitto.

L’utilizzo è intuitivo: basta accomodarsi, allacciare le cinture di sicurezza e azionare i comandi posti sul bracciolo. Nei modelli più evoluti, la poltroncina può essere richiusa al termine dell’uso, riducendo l’ingombro e lasciando libera la scala. Da preventivare una progettazione su misura, che consente inoltre di installare il montascale anche su scale strette, curve o con tratti irregolari, adattandosi sia agli ambienti interni che a quelli esterni grazie a materiali resistenti agli agenti atmosferici.

L’impatto del montascale sulla sicurezza domestica

Le caratteristiche viste nel paragrafo precedente rendono il montascale una soluzione concreta per recuperare autonomia e ridurre il rischio di cadute, offrendo alla persona un supporto affidabile e alla famiglia una maggiore tranquillità nella gestione quotidiana. Parliamo dunque di un supporto che interviene alla radice del problema – e in chiave preventiva – con un impatto positivo anche sulla psiche e sull’autostima.

Molti anziani, quando iniziano a sentirsi insicuri nel percorrere le scale, tendono a contenere gli spostamenti e a richiedere assistenza continua. Il montascale limita tali percezioni e condizioni, riducendo la paura di cadere e favorendo una routine domestica meno difficoltosa da gestire per il diretto interessato e per chi gli sta vicino.

Un ulteriore elemento di sicurezza è rappresentato dalla tecnologia utilizzata nei modelli più recenti: i sensori di rilevamento ostacoli e di arresto automatico rendono il tragitto più fluido e controllato. Un valore aggiunto soprattutto in presenza di scale particolarmente ripide o strette.