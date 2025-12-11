Pagamenti digitali, Italia sulla retta via: +27,5% nel 2025

L’Italia nel 2025 sta vivendo un’accelerazione determinante per quanto riguarda l’uso dei pagamenti digitali, al punto da aver registrato un aumento del 27,5% nei primi nove mesi dell’anno. Questo dato indica un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo della Penisola e conferma una tendenza che coinvolge una fascia sempre più grande della popolazione. Tale crescita deriva da un utilizzo più frequente dei pagamenti cashless nelle spese quotidiane, e da una maggiore presenza di strumenti digitali nei diversi settori commerciali. L’intero sistema si orienta verso transazioni più rapide e tracciabili e mostra una progressiva riduzione del peso del contante.

I dati principali sull’Italia cashless

Il valore medio degli acquisti digitali scende a 31,8 euro, con una diminuzione del 6,9% rispetto al 2024. Questo dato evidenzia quanto segue: oggi i pagamenti elettronici sono entrati con decisione anche nell’ambito delle spese di importo ridotto. Tale calo si collega alla diffusione sempre maggiore delle carte di credito, come quelle emesse da Nexi, dei wallet digitali e delle app mobile per i pagamenti. In altri termini, attualmente gli italiani sfruttano questi sistemi anche per pagare un semplice caffè al bar. Un fenomeno che si manifesta soprattutto a Genova, Bologna e Cagliari: 3 città che registrano uno scontrino medio inferiore alla media nazionale, confermando una spiccata familiarità con l’uso del digitale per gli acquisti abituali e con un valore contenuto.

Il settore della ristorazione rimane centrale in questa rivoluzione digitale, e raccoglie il 47% delle transazioni cashless dell’intero Paese. Questo risultato riflette la frequenza dei consumi outdoor e l’ampia diffusione dei POS moderni. Il comparto nel suo complesso registra la presenza di moltissime attività attrezzate per accettare i pagamenti elettronici, più che in altri settori. Il comparto della gioielleria, nonostante rappresenti una quota più bassa del totale, registra l’incremento percentuale più alto e raggiunge addirittura il +73,4%: un dato giustificato dalla sicurezza garantita dai pagamenti cashless, a fronte dell’acquisto di prodotti di fascia alta o luxury.

I bar registrano una crescita dei pagamenti senza contanti pari al 37%, mentre il comparto dell’intrattenimento sale del 35,8%. Entrambi i settori beneficiano di un aumento delle presenze e di una migliore integrazione tecnologica. Il segmento alimentare raggiunge un incremento del 33,2%, mentre i food truck arrivano al +23,9%, il che conferma la diffusione dei pagamenti digitali anche presso le attività itineranti e stagionali. Infine, il settore fast food cresce del 20,2% contribuendo così alla riduzione dello scontrino medio nazionale, grazie all’elevata frequenza dei pagamenti di piccolo importo.

Gli altri numeri sui pagamenti digitali

Le abitudini a livello locale mostrano delle notevoli differenze e rivelano come ogni città sviluppi un rapporto diverso con il digitale. Aosta registra il valore più alto di transazioni cashless nei bar con il 34,2%. Ancona, invece, guida i pagamenti senza contanti nella ristorazione e nei bar raggiungendo il 31,8%. Nel settore alimentare, Napoli arriva al 19,7% dei pagamenti cashless e ottiene così il primato nazionale. Trento si fa notare per un altro motivo: registra il 10% delle transazioni cashless legate ai biglietti per eventi e spettacoli, mostrando un forte orientamento verso l’acquisto digitale nei servizi culturali.