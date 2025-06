Perdere peso con la fibra: abbassa il colesterolo, la pressione sanguigna e protegge il cuore

La perdita di peso è un vero problema per molte persone che si concentrano sul monitoraggio dei macronutrienti: proteine, grassi e carboidrati. Ma un alimento nutriente e fondamentale, la fibra, è spesso trascurato nella nostra alimentazione. Eppure, è molto utile per perdere peso e non solo.

La fibra non è solo essenziale per il corretto funzionamento dell’apparato digerente, ma contribuisce anche al benessere generale. Recenti studi hanno dimostrato che può abbassare il colesterolo LDL, ridurre la pressione sanguigna e proteggere dalle malattie cardiache. Ricerche recenti suggeriscono che la fibra potrebbe anche favorire la perdita di peso e migliorare la sensibilità all’insulina.

Lo studio riporta che negli Stati Uniti, almeno il 21% degli adulti presenta concentrazioni sieriche di colesterolo elevato, superiori a 240 mg/dL, e il 28% soffre di ipertensione. Sia l’ipercolesterolemia che l’ipertensione sono fattori che contribuiscono allo sviluppo di coronaropatia e ictus, che insieme contribuiscono al 38% di tutti i decessi causati da malattie cardiovascolari negli Stati Uniti (ma anche in Italia queste patologie sono considerate le principali cause di decessi).

La fibra nella dieta aiuta a perdere peso e ridurre il colesterolo

Più volte è stato segnalato che l’assunzione di fibre alimentari si concretizza in un beneficio nel ridurre sia il colesterolo sierico che la pressione sanguigna, e quindi si ritiene che una carenza di fibre alimentari possa contribuire all’epidemia di malattie cardiovascolari.

L’inclusione di fibra nella dieta è un passo fondamentale non solo per una buona digestione, ma anche per raggiungere e mantenere un peso sano. Scegliere cibi ricchi di fibra è un modo semplice e gustoso per migliorare il proprio benessere.

Ma quali sono i suoi cibi preferiti ricchi di fibra?

Ecco alcune indicazioni:

i frutti di bosco congelati sono ottimi e sono facilmente reperibili e durano di più, rendendoli perfetti per frullati o per essere mescolati in yogurt e avena;

la pasta integrale contiene più fibra rispetto alla pasta bianca, creando una base ricca di carboidrati per la cena da arricchire con verdure o proteine;

i semi di chia si possono mettere nell’avena o preparare un pudding di chia con latte o latte vegetale e un po’ di frutta. Sono molto sazianti e forniscono anche omega-3 e una piccola quantità di proteine.

Precisiamo che questi sono solo studi e raccomandazioni generiche, che non sono indicate a tutte le persone, prima di inserire la fibra nella propria dieta, consultare un professionista della salute per adattare la dieta alle esigenze specifiche.