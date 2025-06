Vacanze al mare nel 2025 aumentano alle stelle i prezzi, ecco gli stabilimenti balneari più economici

Prezzi alle stelle per le vacanze al mare nel 2025. I costi di lettino e ombrellone sono proibitivi, come si può risparmiare?

Se state scegliendo la meta delle vacanze estive è bene che prendiate in esame la spesa destinata agli stabilimenti balneari perché inciderà notevolmente sul budget. Meglio optare per destinazioni in cui non serve dilapidare i risparmi per stare sdraiati comodi su un lettino all’ombra dell’ombrellone.

Rinunciare alla vacanza estiva è impossibile, si avverte il profondo bisogno di staccare la spina per passare qualche giorno di relax, divertimento, spensieratezza lontani da casa. Si risparmia tutto l’inverno per potersi permettere un viaggio in una meta da sogno e non serve andare molto lontano. L’Italia è ricca di posti incantevoli sia che si voglia andare al mare o in montagna.

La vacanza al mare, però, è sicuramente la più gettonata. Per questo sarebbe consigliabile evitare le ferie ad agosto quando sulla spiaggia non ci sarà modo di muoversi da quanti vacanzieri ci saranno. In più nell’alta stagione i costi sono proibitivi, anche quelli degli stabilimenti per affittare lettini e ombrellone. Nel 2025 sono previsti rincari del 2,3% sulle spiagge italiane già a giugno (dato dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori).

Gli stabilimenti balneari più economici dove si trovano?

Aumenti del 2,3% su ombrelloni e lettini e del 2% su canoe, sup, pedalò noleggiati. Si supera l’inflazione ed è un trend destinato ad aumentare che prende il nome di inflazione turistica. Si aumentano i prezzi per sfruttare gli stranieri ricchi che vengono in vacanza nella nostra nazione. Peccato che a rimetterci siano anche gli italiani stessi che vogliono rimanere nei confini nazionali per la vacanza estiva.

Bisogna considerare che negli ultimi tre anni gli aumenti generali sono arrivati all’8%. Da evitare la Sicilia, la Sardegna, il Veneto, l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, la Basilicata e la Liguria dove si sono registrati e si stanno registrando per l’estate 2025 gli incrementi maggiori. Per risparmiare bisogna indagare e individuare i lidi che propongono le formule happy hour o mezza giornata con tariffe ridotte andando in spiaggia solo la mattina oppure dalle 14 in poi.

Si parla di costi dimezzati rispetto i prezzi applicati per tutta la giornata. Una soluzione pratica ed economica, perfetta per le famiglie attente al risparmio. Oltre questa strategia Federconsumatori ne suggerisce altre come scaricare le app che prevedono sconti o dividere la spesa con altre persone nel periodo o nelle ore in cui non si è presenti in spiaggia. Per il massimo risparmio, infine, bisognerebbe optare per pacchetti all inclusive che comprendono pranzo, noleggi, spiaggia e altri servizi a prezzi competitivi.