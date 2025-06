Cambia la bolletta luce e gas dal 1° luglio, le novità che devi conoscere per risparmiare

Conosciamo le novità che saranno introdotte dal 1° luglio nella bolletta di luce e gas. Cosa cambierà per i consumatori?

Manca poco all’introduzione di alcuni cambiamenti in bolletta. Lo scopo delle famiglie è quello di abbassare l’importo e sicuramente con le novità introdotte sarà più semplice capire quali sono le abitudini sbagliate che fanno aumentare i consumi. C’è in arrivo una svolta ed è importante che gli utenti sappiano cosa sta per accadere.

Le bollette di questi primi sei mesi del 2025 sono ritornate ad essere un incubo per le famiglie italiane. L’aumento dei prezzi di luce e gas ha portato un incremento notevole dei costi in fattura e ora si attende con ansia l’applicazione del Bonus da 200 euro introdotto dal Governo Meloni.

Parliamo di uno sconto in bolletta per i nuclei con ISEE entro 25.000 euro che va ad aggiungersi al Bonus sociale previsto con Indicatore fino a 9.530 euro. Un aiuto importante che permetterà a tanti italiani di prendere una boccata di ossigeno dopo i centinaia di euro spesi nel primo semestre. Oltre al Bonus c’è un’altra novità che dal 1° luglio interesserà i consumatori.

Come leggere la bolletta dal 1° luglio

Il 1° luglio è la data di entrata in vigore della nuova bolletta trasparente di luce e gas. Un cambiamento volto ad aiutare i cittadini rendendo più comprensibili le voci presenti in fattura. In questo modo l’ARERA vuole migliorare la trasparenza e permettere ai consumatori di confrontare in modo facile le offerte del mercato al fine di risparmiare.

Il vantaggio è per tutti, sia i clienti del mercato libero che quelli del mercato tutelato. Poter confrontare le proposte significa scegliere l’offerta più conveniente, ricordiamo che ogni cittadino è libero di poter cambiare gestore in ogni momento senza costi. Per approfittare del vantaggio bisogna capire come leggere la nuova bolletta.

Il frontespizio sarà unificato e riporterà in modo comprensibile importo da pagare, scadenza della bolletta e codici identificativi nonché il riassunto dell’offerta attiva. Niente confusione né dati da cercare tra i tanti fogli presenti in fattura. Tra le novità, poi, lo scontrino energia ossia una sezione con la scomposizione dei costi.

Nello specifico si potrà conoscere la cifra che si paga per i consumi effettivi, le spese fisse di gestione, gli oneri di sistema e imposte e il Canone RAI. Si potrà notare quali sono le voci che più gravano in bolletta e agire di conseguenza. Sarà utile confrontare, ad esempio, le spese fisse che il gestore applica e confrontarle con altre proposte sul mercato. Infine, ogni bolletta avrà anche un box dell’offerta con le condizioni contrattuali e uno spazio con gli avvisi di modifiche contrattuali.