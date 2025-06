Croccante fuori, tenera dentro: la frittura perfetta esiste e non serve essere uno chef stellato per farla. Ti basta questo trucco

La frittura perfetta per l’estate è quella di calamari e gamberi, ma come prepararla da vero chef.

Uno dei piatti più amati dell’estate, e non solo, è senza dubbio il fritto misto di calamari e gamberi. Si tratta di un piatto all’apparenza semplice, tuttavia rappresenta una sfida affascinante.

Il rischio principale rappresentato da questo piatto, è quello di ottenere un risultato gommoso, che rende il tutto poco appetibile. Seguendo poi i giusti accorgimenti è fondamentale per garantirsi una frittura leggera e croccante, così da poter valorizzare la freschezza degli ingredienti.

La scelta degli ingredienti è fondamentale, la qualità dei gamberi e quella dei calamari porta il piatto a un altro livello. Anche la metodologia di cottura aiuta a creare un piatto delizioso e perfetto per le serate d’estate.

Frittura croccante: calamari e gamberi irresistibili

La frittura è uno dei metodi di cottura più utilizzati in Italia, tuttavia per quanto possa sembrare semplice, si tratta di una preparazione tutt’altro che banale. La preparazione di un fritto misto di calamari e gamberi, è un’arte che richiede attenzione ai dettagli per evitare che il risultato finale sia gommoso.

Scopriamo quindi come preparare al meglio questa frittura e come accompagnarla con una salsa fresca e gustosa.

Ingredienti per il fritto misto e maionese allo yogurt

Gamberi: 500 g

Calamari: 500 g



Preparazione della maionese allo yogurt

Farina: 100 gOlio di semi di arachide: 1 l per friggereYogurt greco: 200 gSale fino: q.b.Erba cipollina: 1 cucchiaioUovo: 1Tuorlo: 1Olio di semi: 190 gSucco di limone: 15 gPepe nero: 1 pizzicoAceto di vino bianco: 3 gSenape: 15 g

Il primo passo da compiere prima di preparare il fritto misto consiste nella preparazione della salsa allo yogurt. Questa aggiunge un tocco di cremosità e freschezza. Per la sua preparazione basterà unire in una ciotola un uovo intero e un tuorlo insieme all’aceto di vino bianco.

Il tutto va mescolato accuratamente, andando poi ad aggiungere a filo l’olio di semi, creando un composto vellutato. Una volta pronta la maionese si potrà incorporare lo yogurt greco, aromatizzato con sale ed erba cipollina, tritata finemente.

Il segreto per la frittura perfetta

Dopo aver preparato la salsa, da lasciare insaporire in frigo, si potrà passare alla preparazione di calamari e gamberi. Andranno eliminati la test e il carapace, incidendoli leggermente per rimuovere il filo intestinale, garantendo così un sapore delicato. I calamari vanno risciacquati sotto l’acqua corrente e tagliati poi in anelli sottili.

Dopodiché andrà scaldato un litro di olio di semi di arachidi, assicurandosi di portare la temperatura dell’olio a 170-180°. Si tratta infatti della temperatura perfetta per evitare che la frittura diventi pesante. I calamari e i gamberi andranno passati nella farina, assicurandosi di togliere l’eccesso con un colino. È bene poi, friggere pochi pezzi alla volta, assicurandosi che siano dorati e croccanti. Una volta scolati su carta assorbente, salate secondo il vostro gusto.