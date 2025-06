Ida Platano su Roberta e Alessandro: cosa è successo dopo Uomini e Donne

Uomini e Donne, Ida Platano è tornata a parlare di Roberta e Alessandro: le sue parole spiazzano i fan.

Gli appassionati di Uomini e Donne hanno sempre guardato con divertimento alla rivalità tra Ida Platano e Roberta Di Padua. Le due donne, nel corso degli anni, sono state le protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi.

Ad aggiungere pepe al loro rapporto i loro gusti simili in fatto di uomini. Nel corso delle loro partecipazioni a Uomini e Donne hanno spesso corteggiato lo stesso cavaliere, anche se in momenti diversi.

Tra gli uomini che hanno lasciato un segno maggiore nella loro esperienza nel programma di Canale 5, troviamo senza alcun dubbio Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Proprio quest’ultimo, dopo aver vissuto la sua storia d’amore con Ida è tornato tra le braccia di Roberta, decidendo di lasciare con lei il programma di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Ida Platano dice la sua su Roberta e Alessandro

Quando Alessandro Vicinanza ha fatto il suo ingresso a Uomini e Donne ha subito conquistato l’interesse di diverse dame, tra cui Roberta Di Padua e Ida Platano. Alla fine il cavaliere decise di uscire dal dating show proprio con quest’ultima. La loro storia d’amore sembrava andare a gonfie vele, tuttavia dopo undici mesi di frequentazione tra i due è tutto è finito.

Poco dopo la rottura Ida è tornata a Uomini e Donne nei panni di tronista, seguita subito dopo da Alessandro Vicinanza che ha deciso di riprendere il suo percorso nei panni di cavaliere. Il rientro in studio di Alessandro è stato accolto con piacere da Roberta Di Padua, che ha sempre avuto un debole per il cavaliere.

Tuttavia, inizialmente Alessandro sembrava propenso a concentrarsi su più persone, prima di portare avanti una conoscenza duratura. I segni della rottura con Ida erano per lui ancora vividi. I due ex hanno spesso commentato le rispettive frequentazioni, non risparmiandosi frecciatine nel corso del programma.

Nel frattempo Alessandro ha frequentato diverse dame, tuttavia Roberta è rimasta paziente e ha dimostrato difficoltà a concentrasi su altri uomini. La sua pazienza è stata poi ripagata, tanto che i due hanno lasciato il programma insieme.

La loro storia d’amore sembra andare a gonfie vele e talvolta hanno anche parlato di allargare la famiglia. In una recente intervista, Ida ha parlato di cosa pensa della coppia quando sul magazine di Uomini e Donne le è stato chiesto se abbia mai sentito i due. “Non ho avuto modo di sentirli, perché avrei dovuto? La storia la vedo bene, sono contenta per loro. Credo siano due persone molto simili, si sono trovati.”