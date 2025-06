Beautiful, Steffy in grave pericolob il piano omicida per farla fuori

Beautiful, le anticipazioni dall’America non promettono bene: una vendetta personale mette in pericolo Steffy.

A Los Angeles, l’equilibrio della famiglia Forrester è nuovamente in bilico, ma questa volta il pericolo è reale e imminente. Gli eventi che stanno per travolgere Steffy potrebbero avere conseguenze irreversibili.

Le tensioni accumulate negli ultimi mesi esplodono in un gesto estremo, mentre il passato tormentato di una giovane donna riemerge con una violenza imprevedibile. La situazione è così grave che anche i personaggi più controversi iniziano a temere il peggio.

Luna pronta a colpire: la furia cieca contro Steffy

Luna ha perso completamente il controllo. Dopo essere stata respinta, ignorata e spinta ai margini, il rancore ha preso il sopravvento. La sua mente è oscurata dalla rabbia, e la sua convinzione delirante la porta a vedere in Steffy la causa di tutti i suoi fallimenti. È armata, determinata e decisa: se Steffy sparisce, secondo la logica contorta di Luna, tutto tornerà al suo posto.

Con la pistola in mano e i nervi tesi, Luna si introduce di nascosto in casa di Steffy, pronta ad agire non appena la vittima designata farà ritorno. L’atmosfera è carica di tensione, e il rischio di tragedia è altissimo. Remy si è già allarmata intuendo le intenzioni di Luna, mentre perfino Sheila, da sempre simbolo di pericolo e manipolazione, prova ad avvertire Steffy del pericolo imminente. Ma sarà troppo tardi?

C’è chi ipotizza che lo scontro finale potrebbe non essere tra Steffy e Luna, ma tra Luna e Sheila stessa, in un inaspettato tentativo di salvataggio. Un confronto tra due donne imprevedibili, pronte a tutto, potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Nel frattempo, Bill è divorato dal senso di colpa. In una conversazione intensa con Li, ammette di aver commesso un grave errore nel fidarsi di Luna e nell’aver usato la sua influenza per aiutarla. Ora si rende conto che la ragazza non ha mai mostrato vero rimorso, anzi, continua a incolpare chiunque tranne sé stessa, anche per l’omicidio di due uomini. Li, diretta come sempre, non accetta attenuanti: secondo lei, Luna è ciò che è, e nessuno avrebbe potuto impedirle di distruggere ciò che tocca.

Gli occhi di tutti sono puntati sulla villa dei Forrester, dove il tempo sta per scadere e la tensione cresce minuto dopo minuto. In un episodio carico di colpi di scena, Beautiful si prepara a un momento drammatico che potrebbe cambiare tutto.