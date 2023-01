Lavastoviglie: in questo modo ti giochi la salute| Ecco perchè può fare male

Se hai la lavastoviglie in casa, devi assolutamente fare attenzione. Ecco cosa non bisogna fare per preservare i propri polmoni.

La vita è scandita da ritmi spesso estenuanti. Il lavoro assorbe buona parte della giornata e di conseguenza anche delle proprie energie. Tuttavia la vita non è fatta solo di lavoro, e ci sono anche altri impegni come quelli legati alla gestione della casa. Svolgere le faccende domestiche non è mai un gran piacere, eccezion fatta per i pochi patiti del pulito.

Pertanto, al fine di ottimizzare i tempi, è bene investire nell’acquisto di elettrodomestici. Dunque spazio a lavatrici, asciugatrici e soprattutto alle lavastoviglie.

L’importanza della lavastoviglie

Dunque la vita quotidiana è piena di impegni. La mattina la sveglia suona piuttosto presto un po’ per tutti. Dopo una veloce colazione, si va tutti al lavoro, che sia a scuola o in ufficio. Sul posto di lavoro si trascorrono non poche ore, e questo significa che si ha poco tempo a disposizione per altre faccende. Tuttavia le faccende di casa, una volta rientrati nella propria abitazione sono lì ad attenderci, e non tengono certo conto delle ore trascorse al lavoro. I lavori domestici risultano essere sempre un tasto dolente, dato che non sembrano essere graditi da nessuno. A tal proposito va fatta una menzione d’onore alla lavastoviglie. Dopo cena, quando i piatti sono ancora li ad attendere che qualcuno li lavi, ecco che entra in gioco, la cara lavastoviglie. Tuttavia, occhio, dato che anche le cose più comode possono nascondere delle insidie.

Attenzione a funghi e batteri

Dopo aver elogiato lo sporco lavoro della lavastoviglie, passiamo a parlare di una questione ben più delicata. Non tutti lo sanno, dovunque possono insidiarsi dei batteri, anche molto nocivi. La lavastoviglie non è certo da meno, anzi. Difatti anche all’interno di questo comodo elettrodomestico possono stanziare dei pericolosi microrganismi. Nello specifico si tratta del lievito nero, un fungo che può causare anche patologie piuttosto serie. Tutto ciò può essere causato da una scarsa manutenzione dell’apparecchio. Pertanto, per evitare l’insorgenza di questi fastidiosi funghi, è bene prestare molta attenzione, effettuando una pulizia periodica.

Ecco cosa può provocare il lievito nero

Un gruppo di scienziati sloveni ha condotto uno studio sulle lavastoviglie per analizzare la formazione di germi e batteri. Da questa analisi è emerso che sul sigillo in gomma che si trova fra la porta e la parete dell’elettrodomestico si annidano colonie di lievito nero. Purtroppo le spore presenti sull’apparecchio si trasferiscono con molta facilità sulle stoviglie. I danni che questo fungo può alla salute sono davvero molteplici: dai danni polmonari ad infiammazioni al cervello.

Ad essere più a rischio sono soprattutto i bambini, avendo un sistema immunitario più debole.