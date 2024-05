Corsi di specializzazione post-diploma: che vantaggi hanno e quando conviene sceglierli

Dalle Regioni alle scuole online passando per gli enti di formazione privati: sono ormai numerose le realtà che offrono corsi di specializzazione post-diploma e il numero di studenti che li preferiscono a percorsi più classici come quello universitario spiega, anche da solo, il perché di tale exploit. Che vantaggi ha davvero frequentare un corso professionalizzante?

Cinque vantaggi di frequentare un corso professionalizzante dopo il diploma

Tra i principali motivi che spingono a scegliere un corso di specializzazione post-diploma c’è il fatto che avvicinano prima e più direttamente al mercato del lavoro. Diversamente da percorsi formativi di altro genere sono pensati, infatti, per chi non ha intenzione di frequentare l’università e vuole cominciare a lavorare subito dopo la maturità. Il particolare momento socio-economico, del resto, può spingere a cercare subito la sicurezza di un impiego e un’entrata a fine mese nella convinzione che, una volta entrati nel mondo del lavoro, non manchino occasioni per crescere professionalmente.

In molto meno tempo rispetto a un corso di laurea, dunque, un corso professionalizzante fornisce agli iscritti le conoscenze e le competenze necessarie per cominciare a lavorare in uno specifico campo. A rischio di semplificare eccessivamente, quelli che escono dai corsi di specializzazione post-diploma sono professionisti già completamente pronti a svolgere in autonomia il proprio lavoro, che sia quello di parrucchiere o di assistente alla poltrona in uno studio dentistico. Non deve sembrare un vantaggio indifferente agli occhi di chi è indeciso su cosa fare dopo il diploma.

Durante gli incontri di orientamento i ragazzi scoprono presto, del resto, che quelle che le aziende ricercano di più oggi sono figure altamente specializzate. È irrealistico così pensare di poter lavorare solo con il diploma, anche quando si tratta di un diploma di indirizzo, e senza aver perfezionato il proprio bagaglio di saperi, abilità, competenze. Un corso professionalizzante a volte è in grado, per altro, di trasmettere a chi lo frequenta le hard skill richieste nei vari settori più e meglio di quanto non facciano i tradizionali corsi di laurea. Tra i motivi per scegliere un corso di specializzazione post-diploma c’è, insomma, più probabilità di risultare alla fine proprio tra quei candidati altamente specializzati che le aziende cercano di più in fase di recruiting.

L’ampia varietà di scelta quanto a tipologie di corsi di specializzazione post-diploma da poter frequentare è, naturalmente, un altro plus. Oggi si può rinunciare a una laurea e cominciare a lavorare subito dopo il diploma sia che si voglia lavorare in pasticceria e sia che si sogni una carriera da esperto di dati. Persino chi ha intenzione di andare a lavorare all’estero può farlo subito dopo la maturità, seguendo un corso post-diploma di lingua come quelli offerti da EF.

Tale abbondanza di alternative è un vantaggio anche per chi vuole riprendere a studiare da grande e sviluppare competenze od ottenere titoli che gli permettano di migliorare la propria posizione lavorativa e per chi ha deciso di voltare completamente pagina, almeno lavorativamente parlando, ma non vuole impegnarsi in un percorso formativo eccessivamente lungo prima di trovare un nuovo lavoro.