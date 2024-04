Sono molte le circostanze della vita che determinano l’insorgenza di situazioni in cui risulta difficile far fronte ai propri impegni finanziari; ci si trova cioè in una situazione debitoria piuttosto critica che mette a dura prova la propria capacità di rimborso.

Come uscire da una situazione debitoria importante? – DirettaNews.it

Un eccessivo indebitamento può avere ripercussioni importanti da un punto di vista finanziario, legale e anche dal punto di vista psicologico poiché non è semplice affrontare con serenità determinate circostanze.

Tuttavia, esistono diverse strategie che si possono mettere in atto per affrontare queste situazioni, ritrovando una certa tranquillità finanziaria. A tal proposito, di seguito è possibile trovare alcuni metodi utili a comprendere come liberarsi dai debiti.

L’importanza di una corretta analisi della propria situazione finanziaria

La prima cosa che si dovrebbe fare quando ci si trova ad affrontare una pesante situazione debitoria è effettuare un’analisi corretta e razionale della propria situazione finanziaria.

Ciò significa ragionare su base mensile e analizzare scrupolosamente tutte le entrate e le uscite di denaro; su alcune di queste ultime, le cosiddette spese necessarie (bollette energetiche, spese alimentari, vestiario ecc.) il margine di manovra non è molto ampio; si può risparmiare qualcosa, ma non si può tagliare più di tanto.

Diverso è il caso delle spese voluttuarie, quelle non necessarie. Su queste si può agire in modo più deciso, eliminandole o quantomeno riducendole drasticamente.

Una volta che si ha il quadro preciso della propria situazione finanziaria si può agire di conseguenza, magari ricorrendo anche a una piattaforma di consulenza specializzata, un servizio che fornisce suggerimenti sulle mosse più idonee per uscire da una situazione debitoria più o meno pesante, come per esempio lo stilare un piano di rientro che tenga conto della situazione debitoria attuale e che permetta di rientrare dall’indebitamento senza eccessivi affanni.

Il prestito per consolidamento del debito

Fra i vari prodotti finanziari proposti dagli istituti di credito, uno che può essere preso in considerazione da chi si trova a dover gestire una situazione di sovraindebitamento è il prestito per consolidamento del debito.

Si tratta di un prestito che comprende tutti i finanziamenti che si hanno in corso e la cui rata mensile è più leggera della somma delle diverse rate grazie a un tasso di interesse mediamente inferiore e all’allungamento della durata del finanziamento. Nel caso di situazioni debitorie non eccessivamente compromesse esiste anche la possibilità di alzare la somma del prestito ottenendo una quota aggiuntiva di liquidità.

Per ottenere un prestito di consolidamento è generalmente richiesto un buon merito creditizio.

Rinegoziazione del debito

In alcuni casi è possibile rinegoziare il proprio debito; ciò significa in sostanza chiedere al proprio creditore di rivedere alcuni termini del proprio accordo; ciò potrebbe portare a una riduzione del tasso di interesse passivo oppure a un allungamento della scadenza.

Nel concreto ciò porterebbe a una riduzione dell’importo delle rate mensili, cosa che potrebbe essere sufficiente per permettere al debitore di onorare con maggiore tranquillità le proprie obbligazioni.

La rinegoziazione del mutuo, per esempio, è una pratica normalmente prevista da tutte le banche e può essere richiesta anche in quelle situazioni in cui i tassi di interessi sono in forte ribasso e il debitore intravede la possibilità di estinguere il mutuo a condizioni maggiormente vantaggiose, a prescindere dalla sua situazione debitoria.

La Responsabilità nel ripagare i debiti

Per uscire da una situazione debitoria, un aspetto fondamentale riguarda l’assunzione di responsabilità. Oltre ai suggerimenti scritti in precedenza, capire le ragioni che hanno portato a non poter ripagare un debito e assumersene la responsabilità è la chiave per svoltare la propria condizione. È dunque importante sottolineare che il rispetto degli accordi presi con le società di recupero crediti è un dovere legale e morale.

Le società di recupero crediti forniscono indicazioni chiare e precise su come ripagare i debiti. Seguire queste indicazioni può aiutare a evitare ulteriori complicazioni legali e finanziarie.

È importante notare che il ripagamento dei debiti è un processo che richiede tempo e pazienza: non esistono scorciatoie ma servono impegno e costanza. Tuttavia, con un approccio responsabile e l’assistenza di professionisti del settore, è possibile uscire da una situazione debitoria e ritrovare la stabilità finanziaria.

Una considerazione finale

Come si vede esistono diverse possibilità che si possono prendere in considerazione per uscire da una situazione debitoria pesante; ovviamente risulta fondamentale l’impegno del debitore a onorare con puntualità i nuovi impegni assunti.