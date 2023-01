Debora Caprioglio, che fine ha fatto l’attrice? Ecco cosa fa oggi

Debora Caprioglio è molto nota, in particolare per essere stata prediletta del regista Tinto Brass. È molto tempo che non la vediamo in tv, che fine ha fatto? Scopriamolo assieme

Da diverso tempo non la vediamo sugli schermi, e in molti si sono chiesti che fine ha fatto la bella attrice. Debora Caprioglio è stata per molto tempo la prediletta del regista Tinto Brass, per poi dedicarsi ad altre esperienze televisive e non.

Chi è Debora Caprioglio

La bella e nota attrice, nel 2007, ha preso parte a uno dei reality più conosciuti e anche più duri, soprattutto dal punto di vista dell’assenza di cibo che bisogna procurarsi, ovvero L’Isola dei Famosi. Quell’edizione vide vincitrice Manuela Villa ma Debora Caprioglio si confermò molto amata ottenendo la seconda posizione.

L’attrice è nota per le sue pellicole girate negli anni ’80/’90 per la regia di Tinto Brass. Prima di divenire la sua pupilla, Caprioglio aveva mosso i primi passi della sua carriera cinematografica con l’attore e regista Klaus Klinski, con cui per un po’ di tempo aveva avuto anche una relazione.

Tinto Brass, noto per le sue pellicole di stampo erotico, ha fatto conoscere molto Debora Caprioglio, con il film intitolato Paprika, la cui uscita avvenne nel 1991.

Nonostante il grande successo riscosso, l’attrice, a partire dal 1994 in poi, ha deciso di dedicarsi a un’altra branchia di questo mestiere, e non di girare più pellicole erotiche. Infatti, da allora decise di dedicarsi a spettacoli teatrali, e comunque non lasciò la tv.

A partire dal 2000, Caprioglio ha recitato in diversi film e serie tv. Tra le più belle ricordiamo Colpo di fulmine, Questo nostro amore e I Cesaroni. Ha inoltre preso parte a un film documentario del 2016, “Un’avventura romantica”.

Nel 2018, è apparsa in Ménage e nel 2021 ha recitato in Un marziano di nome Ennio. Per due anni, dal 2004 al 2006, Caprioglio ha co-condotto Buona domenica su Canale 5.

Debora Caprioglio: cosa fa oggi

Attualmente, l’attrice ha scelto di dedicarsi al teatro. Nel 2018, l’attrice ha messo in scena a Livorno, al Teatro Vertigo, lo spettacolo autobiografico Debora’s Love. Lo spettacolo racconta la vita sentimentale dell’attrice. La donna ha avuto diverse relazioni amorose, tra cui anche con l’ex mister di Lazio e Sampdoria, Sven Goran Erikkson.

Nel 2008 si è sposata con l’attore e regista Angelo Maresca. Dopo dieci anni, i due si sono separati e Caprioglio ha un nuovo compagno, Francesco. Debora Caprioglio non ha avuto figli.