Temi che il tuo Whatsapp sia spiato? | Ecco come scoprirlo

Se hai paura che qualcuno stia spiando il tuo whatsapp, ecco alcuni trucchetti per scoprirlo. Vediamo di quali metodi si tratta

Se temi che qualcuno stia spiando le tue conversazioni su whatsapp, c’è un modo per comprenderlo. Whatsapp è tra le app di messaggistica più usate al mondo, dove è possibile contattare amici e familiari, per avere colloqui di lavoro tramite chat, o per condividere pensieri e scambiarsi momenti divertenti con le persone a noi care.

La paura di essere spiati

A qualcuno, tuttavia, sarà successo di essere spiati o di sentire come se in effetti qualcuno lo stesse facendo. Per capire se è vero, basta seguire una serie di accorgimenti o consigli che potrebbe aiutarvi a far luce sui vostri sospetti e comunque a preservare la propria privacy.

Grazie a Whatsapp Web, infatti, chiunque può avere una finestra sul proprio computer con le chat del cellulare. Connettersi è semplice, tant’è che basta eseguire una scansione del QR code che si trova sul nostro cellulare, proprio in whatsapp, e così si potranno leggere i messaggi sul proprio pc. Questa funzione molto comoda, tuttavia, se non si fa attenzione può essere un’arma a doppio taglio.

Questione di privacy su whatsapp

Negli ultimi tempi, gli hacker sono sempre più esperti e aumentano le app che vengono colpiti da attacchi. I loro obiettivi principali sono reperire numeri di cellulare, dati sensibili delle persone illegalmente. Whatsapp ha fatto molto spesso degli aggiornamenti proprio al fine di garantire che la privacy dei propri utenti non venga in alcun modo intaccata.

E uno dei metodi più usati per protegge i propri utenti è la notifica che giunge loro quando qualcuno usa Whatsapp Web. L’utente, così facendo, verrà sapere sempre se qualcuno accede a un proprio dispositivo. E se dopo la notifica si nota che c’è qualche movimento sospetto, che qualcuno ha avuto accesso a Whatsapp senza permesso, per disattivare l’ospite indesiderato basterà rimuovere tutti gli accessi dall’app in qualunque istante.

Oltre a eseguire spesso le verifiche sopraccitate, l’utente può anche verificare se sul proprio cellulare sono state inserite delle app spia. Questo può avvenire accedendo a Impostazioni e poi fare click su Sicurezza & Privacy.

Dopodiché, cliccare su Amministratori del dispositivo e poi verificare se nella lista delle app che vi appare, ci siano app sconosciute o che comunque destano sospetti. Se dovesse essere così, se poi vengono trovate, bisognerà disattivarle e rimuoverle subito, con la massima urgenza.