Bonus trasporti, come usarlo e i nuovi requisiti richiesti

Per chi usa i mezzi pubblici c’è un nuovo bonus trasporti. Ecco quali sono i requisiti per richiedere il beneficio e come usarlo

Il 2022 è stato un anno segnato dalla fine dell’emergenza Covid e anche dall’inizio della guerra tra Russia e Ucraina, con la conseguente crisi che ha causato molti rincari, soprattutto dal punto di vista energetico, con le bollette di luce e gas aumentate alle stelle.

Contrasto ai rincari

Per combattere i suddetti aumenti, ci sono state diverse agevolazioni che l’esecutivo ha inserito in particolare per ciò che concerne la questione carburanti. L’ultimo beneficio concesso, in ordine cronologico, è il nuovo decreto carburante pubblicato recentemente in Gazzetta Ufficiale. Il governo ha preso provvedimenti e ha chiesto trasparenza con l’esibizione dei prezzi dei carburanti, pena pesanti sanzioni.

Nello stesso decreto, il governo ha previsto dei nuovi benefici per supportare chi usufruisce del trasporto pubblico. Tra questi, il bonus trasporti. Questo bonus non rappresenta una novità. Il beneficio di importo pari a 60 euro coprirà le spese per comprare abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale.

Requisiti di accesso al bonus

Rispetto al bonus trasporti concesso lo scorso anno, l’importo è uguale ma sono stati apportati dei cambiamenti nei requisiti per ottenerlo. Nello specifico, il limite ISEE non sarà più di 35 mila euro ma 20 mila euro. Il buono potrà essere usato per comprare abbonamenti annuali, mensili o che comunque hanno a che fare con il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale o anche nazionale per ciò che concerne il comparto ferroviario.

Dunque c’è un restringimento di coloro che possono beneficiare del bonus, anche perché sono ridotte anche le risorse stanziate, ovvero 100 milioni di euro.

Come chiedere il bonus trasporti

Per fare richiesta del bonus, si potrà usare la stessa piattaforma che si è utilizzata lo scorso anno, ma per confermare tale dettaglio si dovrà attendere un nuovo decreto attuativo che verrà disposto entro un mese da quando entrerà in vigore il decreto carburanti, ovvero il 14 febbraio 2023.

Questa copertura, al 100% delle spese sui trasporti, potrà essere usata per comprare, fino al prossimo 31 dicembre, un abbonamento. La cifra messa a disposizione può essere usata per comprare un unico abbonamento mensile oppure frazionarla, comprando, per esempio, due abbonamenti mensili.

È un bonus nominativo, non si può cedere né può essere usato per servizi di prima classe, business, executive, salotto, premium, ecc.

Tramite portale sarà emesso un codice identificativo univoco, con codice beneficiario, importo e data di emissione e quando scade.