Come mettere in affitto la casa vacanze?

Sono sempre di più i turisti che scelgono, per il loro periodo di ferie, più o meno lungo che sia, di prendere in affitto una casa vacanze piuttosto che optare per la residenza in un albergo; in effetti, l’affitto di una casa offre un grado di libertà non indifferente al vacanziere.

Mettere in affitto la casa vacanze può essere quindi una forma di investimento interessante per coloro che hanno una seconda abitazione che utilizzano saltuariamente o che intendono effettuare l’acquisto di una casa vacanze per diversificare il proprio portafoglio di investimenti.

Mettere in affitto la propria casa vacanze: qualche suggerimento

Ecco alcuni suggerimenti nel caso si voglia mettere in affitto la propria casa vacanze.

# 1 – Stabilire prezzo di affitto e fare pubblicità

Le prime cose da fare se decidiamo di mettere in affitto la casa vacanza è quello di stabilire un prezzo di affitto congruo e ovviamente pubblicizzare la sua disponibilità ai turisti; a questo scopo può essere molto utile rivolgersi a specialisti del settore come per esempio l’agenzia immobiliare Tecnocasa, una delle aziende leader nel campo immobiliare, specializzata nella compravendita e nell’affitto di case e immobili commerciali che offre tra l’altro servizi di consulenza personalizzata. Gestire una casa in affitto può essere molto impegnativo e quindi rivolgersi a professionisti altamente qualificati può decisamente semplificare le cose, soprattutto se non si ha una grande esperienza in questo campo.

La parte pubblicitaria è molto importante; l’annuncio dell’affitto deve essere ben chiaro e deve includere una descrizione particolarmente accurata della casa, foto ad alta risoluzione e tutta una serie di informazioni relative alla zona (attività, attrazioni, servizi, trasporti ecc.). Più l’annuncio è accattivante e maggiori sono le possibilità di colpire in positivo il futuro cliente.

# 2 – Stabilire le regole dell’affitto

È molto importante stabilire fin da subito le regole della casa: numero massimo di ospiti ammessi, ammissione o no di animali domestici, regole sul fumo, regole sulla pulizia dell’ambiente, policy di cancellazione dell’affitto.

# 3 – Accoglienza all’arrivo dell’ospite

L’accoglienza dell’ospite è un servizio molto gradito dai turisti; esistano formule anche per la gestione a distanza di una casa vacanze, ma sicuramente il contatto umano è ancora la forma preferita dai vacanzieri. È un’occasione per conoscere direttamente coloro che alloggeranno nella nostra casa per diversi giorni e chiarire eventuali loro dubbi. Si potranno poi fornire suggerimenti utili sulla zona e sui posti vicini che è possibile visitare. In sostanza, anche l’accoglienza è una forma di pubblicità. Più si è disponibili, più si ha la possibilità di ricevere una recensione positiva.

# 4 – Assistenza in caso di problemi

Quando si affitta una casa vacanze si deve essere in grado di fornire un’assistenza adeguata in caso di qualsiasi problema, come per esempio un guasto all’impianto di riscaldamento o a quello idraulico. Gli inconvenienti sono sempre possibili, l’importante è essere in grado di rimediarvi in tempi ragionevoli.

5 # – Chiedere un feedback agli ospiti

È molto importante avere un feedback dagli ospiti perché serve a migliorare il servizio e a evitare di commettere determinati errori in futuro.

Mettere in affitto la casa la casa vacanze: gli aspetti burocratici

Quando si mette in affitto una casa vacanze si devono ovviamente mettere in conto vari aspetti burocratici e fiscali che cambiano se l’attività viene condotta in modo saltuario (in questo caso la gestione è più semplice) oppure in forma imprenditoriale vera e propria. È quindi necessario informarsi adeguatamente su tutte le varie formalità da espletare; in questo senso, il rivolgersi a un’agenzia immobiliare può essere di fondamentale importanza per non incorrere in problemi a livello fiscale.