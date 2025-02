Giorgia Meloni, sapete dove vive? La sua è un’abitazione da sogno, e c’è anche la piscina

La premier Giorgia Meloni ha una casa di lusso che si fa notare per lusso, comfort e grandezza, e non manca la piscina. I dettagli.

Con le elezioni politiche andate in scena nel settembre del 2022, Giorgia Meloni ha assunto la carica di Presidente del Consiglio, e per la prima volta, il ruolo del premier è stato conseguito da una donna. La leader di Fratelli d’Italia ha in un certo senso scritto la storia del nostro paese, e questo è un dato di fatto, indipendentemente da quale schieramento politico si supporti. Lo stipendio mensile della premier è sicuramente di altissimo livello, e gli ha permesso di mettere le mani su un’abitazione da sogno.

La casa di Giorgia Meloni è stata descritta sul sito web “Dilei.it“, e venne acquistata diversi anni fa, quando era ancora fidanzata con Andrea Giambruno, prima del famoso scandalo di cui tanto si è parlato e causato dal giornalista. La villa ha una grandezza di circa 350 mq ed è dotata anche di una piscina, ed il lusso ed il comfort sono alla base di questa abitazione. La casa si trova nel quartiere residenziale del Torrino, dove vive dal 2017, dopo aver lasciato la Garbatella, dove è nata e cresciuta.

Giorgia Meloni, tutto sulla sua super abitazione

Nel 2023, in base a quanto emerso, ha acquistato la nuova abitazione, dopo aver venduto per 650 mila quella precedente. Il valore della nuova casa di Giorgia Meloni è di circa 1,1 milioni di euro, con un anticipo di 300 mila euro versato subito ed i restanti 800 mila euro tramite mutuo. La casa ha un impianto termico ibrido da 46 kW, due soggiorni da ben 70 metri quadrati che sono distribuiti sui due piani della villa. La cucina ha una grandezza di ben 33 mq, e non va dimenticata la presenza di una cabina armati di 15 mq. Inoltre, trova spazio anche un utilissimo ed ecologico impianto fotovoltaico da 20 W.

Nello specifico, sembra che sul tetto siano presenti ben 48 pannelli solari e che in giardino si trovi una piscina di nove metri per tre e mezzo, da 47 mila litri d’acqua. In precedenza, la villa apparteneva a Massimiliano e Serafino Scarrozza, i figli di Giancarlo, marito di Lucia Mokbel. Pare però che, secondo le parole di Giorgia Meloni, non sapesse nulla dei precedenti proprietari, visto che si è rivolta ad un’agenzia immobiliare per l’acquisto. Sono state sostenute anche notevoli spese per la ristrutturazione, ma i risultati sono stati a dir poco eccezionali per lei.