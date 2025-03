Quanto guadagna Papa Francesco nel ruolo di vescovo di Roma? Ha fatto una scelta che ha stupito tutti

Papa Francesco continua a lottare per la propria vita al Policnicio Agostino Gemelli di Roma, ed oggi vi sveleremo una curiosità su di lui.

Sono settimane di grande ansia per i fedeli di tutto il mondo, a seguito delle condizioni di salute di Papa Francesco, che sta lottando per la propria sopravvivenza anche in queste ore. Il pontefice è stato ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli per una polmonite bilaterale, ed in qualche occasione la situazione si era fatta piuttosto seria, a causa di alcune crisi respiratore che all’età di 88 anni non sono certamente una passeggiata da affrontare.

In base a quelli che sono gli ultimi bollettini, diffusi dalla Sala stampa vaticana, Papa Francesco ha riposato nel corso dell’ultima notte, in cui non ci sono stati particolari problemi. Ovviamente, il quadro clinico del papa continua ad essere piuttosto delicato, ed ormai che siamo a ridosso del 20esimo giorno di ricovero, ci si domanda se e quando potrà uscire dal complesso ospedaliero della Pineta Sacchetti. In queste giornate così delicate per Jorge Mario Bergoglio ed i fedeli di tutto il pianeta, vogliamo raccontarvi una curiosità molto interessante, che riguarda i guadagni (o presunti tali) del pontefice, che ricopre anche il ruolo di vescovo di Roma.

Papa Francesco, ecco quanto guadagna di stipendio

Era il 13 di marzo del 2013 quando il lungo pontificato di Papa Francesco iniziò in una Piazza San Pietro gremita di fedeli, festanti per l’elezione del nuovo vescovo di Roma, a seguito delle dimissioni di Benedetto XVI, che decise di rinunciare alla propria carica dopo quasi 8 anni di pontificato. Ma tornando alla domanda che ci stavamo facendo in precedenza, sapete quanto guadagna un papa? La cifra che dovrebbe guadagnare un pontefice è di circa 2.500 euro al mese, ma come dicevamo, Jorge Mario Bergoglio ha preso una decisione che ha stupito tutti.

Il tutto risale proprio al 2013, ovvero al momento della sua elezione. Papa Francesco decise sin da subito di rinunciare al proprio stipendio, ovvero ai 2.500 euro mensili, il che significa che non percepisce neanche un centesimo al mese dal Vaticano. Fu una scelta in netta controtendenza con i suoi predecessori, i quali avevano tutti incassato quella somma (ovviamente rapportata alle lire prima del 2002), ma Bergoglio scelse di rinunciarvi. La speranza è che il pontefice, in questo momento difficile, trovi la forza per tornare in Vaticano superando un brutto periodo.