Disperata per la pulizia delle mattonelle? Arriva la soluzione-Ti sveliamo il trucco per eliminare sporco e fatica

Le pulizie di casa si sa, sono faticose ed a volte neanche soddisfacenti specialmente se le superfici da pulire sono difficili.

Quando arriva il momento di fare le pulizie della nostra casa e non quelle giornaliere ma quelle un po’ più profonde, vorremmo sprofondare pur di non affrontare la fatica e talvolta risultati insufficienti.

Ci sono superfici molto difficili da pulire e da igienizzare come quelle delle mattonelle del bagno. In generale ci sono prodotti specifici che da sempre ci aiutano a far tornare decenti questi ambienti ma il più delle volte contengono prodotti chimici e tossici che sarebbe meglio evitare.

Se volete utilizzare un sistema di pulizia economico e non tossico, la soluzione è presto detta. Parleremo di metodi e prodotti di pulizia naturali ed economici che risolveranno i nostri problemi di igiene e ci eviteranno fatiche inutili.

Uno degli ambienti della casa più tosti da pulire e che vanno igienizzati al meglio perché è il luogo in assoluto dove germi e batteri si annidano senza ritegno è il bagno. E’ fondamentale tenere pulito questo ambiente, uno dei più vissuti e che richiede un assoluta pulizia ed igiene. Acqua, condensa e umidità favoriscono la formazione di germi, batteri e muffe, nocivi alla nostra salute ma che possiamo con metodi naturali, eliminarli del tutto.

Uno studio, pubblicato dalla rivista American Society for Microbiology, ci ricorda di come all’ interno del water, si annidano batteri intestinali e germi, proprio per questo, se al momento di tirare lo sciacquone il copri water rimane aperto, le piccole goccioline che vengono nebulizzate dallo scarico, formano un aerosol che trasporta i batteri della materia fecale sulle superficie vicine, arrivando sulle nostre piastrelle. Per questo motivo mantenerle pulite non è soltanto un fattore estetico, ma soprattutto igienico e salutare.

Dobbiamo considerare che non tutte le superfici sono uguali ed il grado di sporcizia può essere diverso di volta in volta quindi, dovrà essere valutato il metodo di pulizia da adottare. Vediamo come possiamo trattare al meglio queste superfici di piastrelle e le fughe per riuscire ad ottenere un pulito brillante e senza aloni.

Bicarbonato di sodio

E’ astringente e antimicotico, rimuove i residui di muffa e neutralizza i cattivi odori. Lo misceliamo in in una ciotola con acqua bollente fino a farlo diventare una pasta densa da spalmare sulle piastrelle e fughe; lasciare in posa per 30 minuti e risciacquare. Le piastrelle saranno splendenti!

Perossido di idrogeno

Meglio conosciuto come “acqua ossigenata” perfetto per sbiancare piastrelle e fughe e togliere i residui di sapone; da miscelare con bicarbonato di sodio se vogliano eliminare anche le macchie di umidità. Unire l’acqua ossigenata al bicarbonato, si otterrà una pasta semisolida. Stenderla sulle fughe delle piastrelle e strofinarla con uno spazzolino o una spugna. Lasciare agire per circa 10 minuti e risciacquare con acqua calda.

Aceto bianco

E’ Conosciuto come il detergente naturale per eccellenza, è uno dei migliori alleati anche per lo sbiancare fughe e piastrelle. Grazie al suo contenuto di acido acetico, può sciogliere la muffa e rimuovere le macchie di umidità. Diluiamo l’aceto bianco con acqua tiepida e conserviamolo in una bottiglia con spray nebulizzatore. Spruzzare il composto sulle fughe e sulle piastrelle e lasciare agire per 10/15 minuti dopodiché strofinare con una spugna o una spazzola e risciacquare.

Acido citrico

L’acido citrico aiuta a fermare la crescita di muffe e batteri nelle fughe delle piastrelle. Il suo diretto uso, non solo rimuove lo sporco, ma è anche efficace contro il calcare, le macchie e le incrostazioni di sapone. In moltissimi lo preferiscono all’aceto, a parità di efficacia sicuramente è più profumato. Bisogna diluirlo nell’acqua e conservarlo in una bottiglia con flacone spray. Usarlo indossando i guanti, versarlo direttamente sulle fughe. Lasciare agire per alcuni minuti e poi strofinare con una spugna.

Percarbonato di sodio

E’ un detergente efficacie non solo sui tessuti, smacchia, sbianca e igienizza; Si diluisce con acqua fino a farlo diventare una pasta omogenea e si spalma sulle fughe delle piastrelle. Lasciare agire per tutta la notte e al mattino risciacquare.

Vaporetto

Anche questo sistema è molto efficacie per sbiancare ed igienizzare le piastrelle, il vapore ad alte temperature scrosta lo sporco più insistente. Accompagnare il vapore con una spazzola anche se di solito i vaporetti, sono già provvisti di spazzole proprie.

Conoscere il tipo di piastrelle da pulire è importante perché il vapore e le alte temperature potrebbero rovinare alcuni tipi di mattonella come quelle in cotto e le cerate.

Se seguirete questi semplici consigli avrete degli ottimi risultati con poco tempo e poca fatica, l’ importante sarà scegliere il detergente naturale che più vi aggrada e le vostre piastrelle e fughe, torneranno come nuove!