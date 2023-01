Se ti avanza dello spumante, ecco alcuni metodi per non sprecarlo

Se dopo i festeggiamenti per Capodanno o dopo una festa in generale vi avanza una bottiglia di spumante che avete aperto e poi rimesso in frigo, ecco alcune idee per non buttarlo via

Quando si fa una festa lo spumante è una delle bevande più importanti con cui brindare. Ma se finita la festa, che sia Capodanno o un evento o un compleanno, un matrimonio ecc., se ne resta ancora un po’ nella bottiglia, che cosa si può fare per non sprecarlo?

Metodi per non buttare lo spumante avanzato

Chiaramente buttarlo non è tra le soluzioni. Ecco quindi qualche dritta per non sprecare nemmeno un po’ di spumante. Con lo spumante non usato che resta nella bottiglia, potreste, ad esempio, preparare delle ricette sfiziose e gustose. Una ricetta molto buona è quella del risotto allo spumante.

Come si prepara? Facile. Procuratevi 2 l di brodo vegetale preparato con cipolla, carote e pomodorini. Poi 350 g di riso, 300 grammi di spumante, 60 g di porro pulito precedentemente, olio evo quanto basta, nonché un cucchiaio di burro. Per preparare tutto occorrono solo 10 minuti, per cuocere il riso 20 minuti e questa ricetta è per 4 persone.

Per preparare il risotto allo spumante mettere in caldo il brodo vegetale, tagliare il porro in modo sottile e inserirlo in una pentola cospargendola di olio. Mettere sul fuoco e far rosolare, poi mettere il riso, lasciarlo tostare mescolando continuamente.

Dopodiché, sfumare il tutto aggiungendo 3 quarti di spumante, farlo giungere a evaporazione e poi inserire qualche mestolo di brodo, un po’ alla volta. Fare attenzione a mescolare spesso mentre il risotto si cuoce e aggiungete altri mestoli di brodo se dovesse servire.

Una volta che la cottura è terminata, mantecare con burro e il resto dello spumante (olio e spumante per chi è vegano) Infine, impiattare e servirlo caldo.

Altri metodi per non sprecare lo spumante

Forse non ne eravate al corrente, ma lo spumante è dotato di proprietà antiossidanti e può essere benefico per la nostra pelle e per tutelare il nostro corpo. Ecco perché sul mercato ci sono prodotti di bellezza la cui base è fatta proprio con dello spumante. Dunque, utilizzate ciò che resta del vino frizzantino, e tentate questi trattamenti di bellezza:

Lo spumante è ottimo per conservare i capelli setosi e lucenti, in particolare per coloro che hanno i capelli di colore chiaro. Sarà necessario mischiare mezza tazza di acqua calda con mezza tazza di spumante che resta e metterlo sui capelli. Lascia stare in posa qualche minuto e poi risciacqua. I vostri capelli saranno più luminosi.

Non solo: lo spumante può essere messo anche sul viso proprio per via delle sue proprietà antiossidanti. Per metterlo sul viso, prendete un po’ di cotone e versateci dello spumante, poi applicate su viso e collo. È un trattamento anti età per pelli normali, miste o grasse. Può essere molto utile per il corpo. Se fate un bel bagno mettete anche quel che resta dello spumante in vasca e fatevi rigenerare la pelle da questo splendido antiossidante naturale.